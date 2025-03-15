В Москве пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника метро

Пьяный мужчина с ножом напал на инспектора службы безопасности московского метрополитена, подозреваемый задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк не уточнила, когда произошло нападение. По предварительным данным, инспектор не пропустил двух пьяных мужчин в метро на станции «Улица 1905 года», начался конфликт в ходе которого один из пассажиров напал на сотрудника подземки.

«Потом злоумышленник достал из кармана предмет, похожий на нож, и стал размахивать им, высказывая угрозы жизни и здоровью. Очевидцы попытались успокоить дебошира и сообщили о происшествии в полицию», — рассказала Волк.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали этого мужчину, которым оказался 41-летний житель столицы. Возбуждено уголовное дело по статьям о побоях и угрозе убийством (116 и 119 УК). В отношении задержанного и его спутника составили протокол по ст. 20.21 КоАП (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и под приказом о соблюдении надлежащего поведения.

«Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает», — уточнила Волк.

В декабре 2024 года два пассажира Московского метрополитена подрались в переходе между станциями «Петровский парк» и «Динамо», один другого ударил ножом в грудь. Один из участников драки, 27-летний молодой человек, достал нож и ударил своего оппонента в грудь. Пострадавшего госпитализировали, его здоровью причинен тяжкий вред.