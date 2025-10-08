Экс-кондитер Коркунов выплатит кредиторам по мировому соглашению ₽609 млн

Андрей Коркунов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Согласно мировому соглашению, утвержденному Арбитражным судом Москвы, долги кредиторам бывшего владельца кондитерской фабрики «А.Коркунов» и экс-акционера казанского Анкор Банка Андрея Коркунова в сумме более 609 млн руб. выплатит третье лицо — ООО «Динамика». Это следует из определения, опубликованного на сайте суда. В связи с заключенным соглашением столичный арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве предпринимателя.

«Утвердить мировое соглашение по делу № А40-82947/20-190-135 от 16 января 2025 года, заключенное между финансовым управляющим должника, представителем собрания кредиторов и третьим лицом ООО «Динамика», — говорится в определении суда от 3 октября 2025 года, опубликованном в электронной карточке дела.

Уточняется, что решение о мировом соглашении было принято на собрании кредиторов большинством голосов с целью «прекращения производства по делу... о несостоятельности (банкротстве) Коркунова Андрея Николаевича путем достижения соглашения и восстановления платежеспособности должника».

В судебном акте приведены суммы, подлежащие погашению, согласно мировому соглашению.

Требования кредиторов третьей очереди превышают 564,5 млн руб. Из этой суммы задолженность перед министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан составляет 564 млн руб., перед АО «Анкор Банк сбережений» в лице Агентства страхования вкладов (АСВ) — 1,1 млн руб., перед ООО «Юридическое агентство «Фемида» — 5,7 тыс. руб.

Кроме того, предстоит еще на 44,5 млн руб. удовлетворить требования кредиторов «по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей».

Итого: общая сумма долга Коркунова, согласно мировому соглашению, составляет более 609 млн руб.

Исполнять обязательств должника перед кредиторами будет ООО «Динамика» «путем безналичного перечисления денежных средств на счета кредиторов». В случае с каждым установлен свой порядок погашения.

Так, перед Анкор Банком в лице АСВ ООО «Динамика» обязалось погасить 100% суммы в течение пяти рабочих дней с момента утверждения мирового соглашения Арбитражным судом Москвы. В случае с юридическим агентством «Фемида» это займет 100 дней с момента утверждения соглашения. Что касается минимущества Татарстана, то ему должны перечислять каждый месяц по 100 тыс. руб. по 1 июля 2026 года, затем сумма помесячного платежа возрастет до 23,4 млн руб., и так будет продолжаться по 1 июня 2028 года включительно.

«Обязательства должника перед каждым кредитором считаются прекращенными в момент поступления полного исполнения на его счет или имя», — говорится в судебном определении. Вместе с тем должник может исполнить свои обязательства и самостоятельно за счет своего имущества, подчеркнули в суде.

Заявление о банкротстве основателя кондитерской фабрики «А.Коркунов» подал в мае 2020 года Анкор Банк, который лишился лицензии в 2017 году и тогда же был признан банкротом. Доля Коркунова в банке составляла 49,8%.

В марте 2021 года Арбитражный суд Москвы признал предпринимателя банкротом и ввел в его отношении процедуру реализации имущества. Незадолго до этого юрист Коркунова сообщил, что его доверитель обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако в связи с тем, что он находится за границей, у него «возникают сложности с коммуникацией» с кредиторами.