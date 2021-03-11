Суд признал банкротом бывшего кондитера Коркунова

Иск о банкротстве основателя кондитерской фабрики «А.Коркунов» был подан от лица Анкор Банка, в котором он был основным владельцем

Андрей Коркунов (Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ‎»)

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя кондитерской фабрики «А.Коркунов» и бывшего основного акционера казанского Анкор Банка Андрея Коркунова, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд ввел в его отношении процедуру реализации имущества.

Заявление о банкротстве бизнесмена в мае прошлого года подал Анкор Банк, лишившийся лицензии в 2017 году и тогда же признанный банкротом (его конкурсным управляющим является Агентство по страхованию вкладов (АСВ)). Доля Коркунова в банке составляла 49,8%.

В сентябре столичный арбитраж ввел в отношении Коркунова начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. В реестр требований кредиторов Коркунова суд включил его задолженность перед банком по двум кредитам в размере 1,9 млн руб.

Тогда представитель Коркунова в суде отмечал, что его доверитель обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако в связи с тем, что он находится за границей, у него «возникают сложности с коммуникацией» с кредиторами.

В марте 2020 года АСВ подало в Арбитражный суд Татарстана иск о привлечении Коркунова и других лиц, контролировавших Анкор Банк, к субсидиарной ответственности на общую сумму 5,94 млрд руб., однако 21 января 2021 года суд агентству отказал.