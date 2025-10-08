В Москве подтопило тоннель на Волоколамском шоссе

В Москве подтопило тоннель на Волоколамском шоссе. Видео

В Москве произошло подтопление Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе, сообщает «МК».

МК также опубликовал видеозапись, на которой видно, что тоннель залило водой.

Тоннель располагается под каналом имени Москвы. В результате инцидента произошла задержка трамваев № 6, сообщили в дептрансе.

«Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», — предупредили в департаменте. Тем не менее, как сообщили в МК, движение машин продолжается.

Позже в ведомстве сообщили, что движение трамваев восстановлено.

В 2019 году Тушинский тоннель затопило из-за провала грунта в одном из шлюзов канала имени Москвы. В момент провала грунта в Тушинском тоннеле не было автомобилей, никто не пострадал.