В Москве подтопило тоннель на Волоколамском шоссе. Видео
В Москве произошло подтопление Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе, сообщает «МК».
МК также опубликовал видеозапись, на которой видно, что тоннель залило водой.
Тоннель располагается под каналом имени Москвы. В результате инцидента произошла задержка трамваев № 6, сообщили в дептрансе.
«Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», — предупредили в департаменте. Тем не менее, как сообщили в МК, движение машин продолжается.
Позже в ведомстве сообщили, что движение трамваев восстановлено.
В 2019 году Тушинский тоннель затопило из-за провала грунта в одном из шлюзов канала имени Москвы. В момент провала грунта в Тушинском тоннеле не было автомобилей, никто не пострадал.
