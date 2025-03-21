МЧС России сообщило о затоплении 107 домов в 11 регионах страны
В России из-за весеннего паводка в 11 регионах страны остаются подтопленными 107 жилых домов и 310 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
По данным ведомства, также затоплены 48 низководных мостов и 39 участков автодорог. За сутки от воды освободились 21 жилой и 81 дачный дом, 209 приусадебных участков, восемь низководных мостов и пять участков автодорог.
На фоне ситуации сотрудники МЧС России проводят превентивные мероприятия и осуществляют мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотников, пояснили в ведомстве. Кроме того, в местах подтоплений жителям оказывается адресная помощь. В частности, на воде организованы лодочные переправы, спасатели также подвозят продукты и предметы первой необходимости.
В МЧС описали ситуацию в городе Аша Челябинской области и в деревне Азово в Башкирии. Там проводятся мероприятия по устранению последствий паводка.
Читайте РБК в Telegram.
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов