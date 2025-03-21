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Общество ,  
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МЧС России сообщило о затоплении 107 домов в 11 регионах страны

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В России из-за весеннего паводка в 11 регионах страны остаются подтопленными 107 жилых домов и 310 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, также затоплены 48 низководных мостов и 39 участков автодорог. За сутки от воды освободились 21 жилой и 81 дачный дом, 209 приусадебных участков, восемь низководных мостов и пять участков автодорог.

На фоне ситуации сотрудники МЧС России проводят превентивные мероприятия и осуществляют мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотников, пояснили в ведомстве. Кроме того, в местах подтоплений жителям оказывается адресная помощь. В частности, на воде организованы лодочные переправы, спасатели также подвозят продукты и предметы первой необходимости.

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Фото:Администрация Чугуевского муниципального округа

В МЧС описали ситуацию в городе Аша Челябинской области и в деревне Азово в Башкирии. Там проводятся мероприятия по устранению последствий паводка.

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