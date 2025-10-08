Knauf не смогла продать бизнес в России

Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press

Немецкий производитель строительных материалов Knauf сообщил о срыве сделки по продаже своего российского бизнеса. Потенциальный покупатель отказался от приобретения активов, хотя переговоры велись несколько месяцев. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Компания Knauf сохраняет приверженность своим планам по выводу своего бизнеса из России. В крайне сложных условиях компания изучает дальнейшие возможные варианты реализации этого вывода в соответствии с действующими санкциями, одновременно защищая интересы своих сотрудников в России», — сказано в сообщении.

Управление российским бизнесом «осуществляется локально и обособлено от других направлений деятельности группы» в соответствии с санкциями, подчеркнули в Knauf. Там отметили, что после объявления о выходе из санкционного режима не получали прибыли от российской компании.

Knauf работает в России с 1998 года, в России у нее 20 предприятий Производства расположены в Санкт-Петербурге, Колпино и Гатчине. Там выпускают гипсокартон, строительные смеси, пластмассовые плиты и лакокрасочные материалы.

В апреле 2023 года Knauf анонсировал планы по передаче российского бизнеса местному менеджменту с условием выплаты 15% от стоимости активов в российский бюджет и правом обратного выкупа в течение двух лет. Параллельно в Германии компания столкнулась с проверкой прокуратуры из-за использования ее продукции при восстановлении Мариуполя.