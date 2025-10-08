Крупный пожар начался на складе в Новосибирске, вызван пожарный поезд
Торгово-производственный склад загорелся в Новосибирске по улице Сибиряков-Гвардейцев, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. К тушению привлечены 105 человек и 29 штук техники.
Возгорание локализовали на 2 тыс. м. Из-за пожара у здания обрушилась кровля, пожарные не допустили перехода огня на рядом расположенное складское здание.
На опубликованных в Сети кадрах также видно, что здание частично разрушено. Огонь распространился почти по всей крыше, черный дым распространился по округе.
По данным портала NGS.ru, по этому адресу располагались склады «Херманн Руссия» — представителя немецкого концерна Hoermann в России. Компания занимается производством ворот, дверей, перегрузочной техники, систем и автоматики.
Читайте РБК в Telegram.
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов