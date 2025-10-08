 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Крупный пожар начался на складе в Новосибирске, вызван пожарный поезд

В Новосибирске пожар в складском помещении локализовали на площади 2 тыс. м

Крупный пожар начался на складе в Новосибирске, вызван пожарный поезд
Video

Торгово-производственный склад загорелся в Новосибирске по улице Сибиряков-Гвардейцев, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. К тушению привлечены 105 человек и 29 штук техники.

Возгорание локализовали на 2 тыс. м. Из-за пожара у здания обрушилась кровля, пожарные не допустили перехода огня на рядом расположенное складское здание.

На опубликованных в Сети кадрах также видно, что здание частично разрушено. Огонь распространился почти по всей крыше, черный дым распространился по округе.

На складе в промзоне в Екатеринбурге произошел пожар
Общество

По данным портала NGS.ru, по этому адресу располагались склады «Херманн Руссия» — представителя немецкого концерна Hoermann в России. Компания занимается производством ворот, дверей, перегрузочной техники, систем и автоматики.

