На складе в промзоне в Екатеринбурге произошел пожар

Video

Пожар начался на 900 кв. м на складе в промышленной зоне в Екатеринбурге, огонь тушат 30 пожарных, используя 12 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области в своем телеграм-канале.

Как говорится в сообщении МЧС, спасатели вечером 7 октября получили сигнал о возгорании на крыше склада. Информация о пострадавших не поступала.

В МЧС России уточнили, что горит мебельный склад.

Как пишет E1.RU, здание, в котором начался пожар, расположено на одной технической площадке с Уральским турбинным заводом. В телеграм-канале завода говорится, что «возгорание произошло на соседнем предприятии по производству мебели», а на самом заводе пожара нет, предприятие работает штатно.