Володин объяснил денонсацию соглашения с США по утилизации плутония

Володин: решение о денонсации соглашения с США принимается в интересах России

Вячеслав Володин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Решение о денонсации российско-американского соглашения об утилизации оружейного плутония было принято в интересах России и ее граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Решение принимается исключительно в интересах Российской Федерации, ее граждан. Денонсируем соглашение, которое давно надо было бы взять и расторгнуть», — заявил политик.

Володин подчеркнул, что благодаря сильным действующим органам власти никто не сможет использовать Россию в своих интересах.

В среду, 8 октября, Госдума расторгла соглашение с Соединенными Штатами об утилизации плутония из-за действий Вашингтона.

Основанием для решения, направленного на предотвращение угроз национальной безопасности России, в парламенте назвали действия американской стороны.

Соглашение было подписано Россией и США в 2000 году. Его наличие объясняли необходимостью выведения из оборота плутония оружейного качества, остававшегося от боеголовок, снятых с боевого дежурства в процессе сокращения ядерного арсенала двух стран.

Действие документа было приостановлено в 2016 году из-за «коренного изменения обстоятельств», таких как введение Соединенными Штатами санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, а также планы США по изменению порядка утилизации плутония.

Как заявил в 2016 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия «долгое время в одиночку» выполняла положение соглашения и дальше не считает возможным продолжать это делать.