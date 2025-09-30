Politico узнал, что оружейный плутоний в США могут перенаправить для АЭС

По данным Politico, плутоний, который является основным элементом в создании ядерного оружия, хотят перенаправить на топливо для АЭС. США прекратили производство оружейного плутония в 1992 году

Администрация Трампа рассматривает предложение об использовании плутония, который играет ключевую роль в ядерном арсенале США, в качестве топлива для новых электростанций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление представителя Министерства энергетики.

Предложение предусматривает модификацию плутония, чтобы гражданские энергетические компании, включая стартапы, предлагающие перспективные проекты реакторов, могли его использовать.

По данным агентства, более 20% плутония будет поступать из плутониевых сердечников, изготавливаемых для использования в ядерном оружии. Согласно документу, суммарный объем плутония, который Минэнерго просит выделить из запасов США на развитие ядерной энергетики, составляет 25 тонн.

«[Минэнерго] не выполняет текущий график производства питов», — заявил бывший сотрудник ведомства, знакомый с запасами плутония в министерстве.

Эта инициатива является частью более масштабной инициативы американского президента Дональда Трамп по переводу тонн плутония Минэнерго на гражданские нужды, уточняет Politico.

Некоторые законодатели утверждают, что эта идея подорвет американскую оружейную программу в пользу непроверенных частных компаний. Так, сенатор-демократ Эд Марки, конгрессмены Дон Бейер и Джон Гараменди в письме Трампу заявили, что такое решение «вызывает серьезные опасения по поводу распространения оружия, не имеет экономического смысла и может негативно повлиять на обороноспособность страны».

В январе NPR сообщил о планах США провести весной 2025 года в Главной подземной лаборатории для субкритических экспериментов (PULSE) в Неваде эксперимент с испытанием плутония. После того, как США провели свое последнее полноценное ядерное испытание в 1992 году, ученые занимаются только субкритическими экспериментами, в рамках которых происходит имитация условий внутри ядерного оружия без запуска цепной ядерной реакции. В США основным элементом ядерного оружия является плутоний.

США прекратили производство оружейного плутония в 1992 году.