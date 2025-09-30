Politico узнал, что оружейный плутоний в США могут перенаправить для АЭС
Администрация Трампа рассматривает предложение об использовании плутония, который играет ключевую роль в ядерном арсенале США, в качестве топлива для новых электростанций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление представителя Министерства энергетики.
Предложение предусматривает модификацию плутония, чтобы гражданские энергетические компании, включая стартапы, предлагающие перспективные проекты реакторов, могли его использовать.
По данным агентства, более 20% плутония будет поступать из плутониевых сердечников, изготавливаемых для использования в ядерном оружии. Согласно документу, суммарный объем плутония, который Минэнерго просит выделить из запасов США на развитие ядерной энергетики, составляет 25 тонн.
«[Минэнерго] не выполняет текущий график производства питов», — заявил бывший сотрудник ведомства, знакомый с запасами плутония в министерстве.
Эта инициатива является частью более масштабной инициативы американского президента Дональда Трамп по переводу тонн плутония Минэнерго на гражданские нужды, уточняет Politico.
Некоторые законодатели утверждают, что эта идея подорвет американскую оружейную программу в пользу непроверенных частных компаний. Так, сенатор-демократ Эд Марки, конгрессмены Дон Бейер и Джон Гараменди в письме Трампу заявили, что такое решение «вызывает серьезные опасения по поводу распространения оружия, не имеет экономического смысла и может негативно повлиять на обороноспособность страны».
В январе NPR сообщил о планах США провести весной 2025 года в Главной подземной лаборатории для субкритических экспериментов (PULSE) в Неваде эксперимент с испытанием плутония. После того, как США провели свое последнее полноценное ядерное испытание в 1992 году, ученые занимаются только субкритическими экспериментами, в рамках которых происходит имитация условий внутри ядерного оружия без запуска цепной ядерной реакции. В США основным элементом ядерного оружия является плутоний.
США прекратили производство оружейного плутония в 1992 году.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов