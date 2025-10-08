 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Из России выдворили 4,5 тыс. иностранцев с опасными инфекциями

Дудник: из России выдворили около 4,5 тыс. иностранцев с опасными заболеваниями
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России за 9 месяцев 2025 года выявили около 4,5 тыс. иностранных граждан с опасными для окружающих заболеваниями, сообщил врио начальника управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Москве Игорь Дудник на пресс-конференции 8 октября.

«Выявили порядка 4,5 тыс. иностранных граждан, которые в Российской Федерации пытались оформить разрешительные документы и у которых были выявлены инфекционно опасные заболевания», — сказал Дудник (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что эти заболевания являются общественно опасными.

«Все они удалены из страны», — уточнил он.

По словам Дудника, за 9 месяцев также выявили более 1,6 тыс. иностранцев с признаками употребления наркотиков, которых впоследствии депортировали. Также свыше 150 мигрантов покинули Россию после изменения своих установочных данных. Помимо этого, правоохранители обнаружили среди мигрантов около 240 иностранных граждан, находившихся в розыске.

Медведев призвал выдворять мигрантов с инфекциями и наркозависимостью
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Заявление о необходимости выдворять мигрантов с опасными заболеваниями и наркозависимостью в январе делал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Одна из наиболее острых проблем — это ситуация с теми иностранцами, у которых выявлены опасные болезни, а также теми, кто употребляет наркотики или психотропные препараты. Здесь подход должен быть очень простой — их надо выдворять незамедлительно», — отметил он.

С 5 февраля в России действует публичный реестр для нелегальных мигрантов, содержащий информацию о гражданах, находящихся в стране незаконно или совершивших правонарушения. Он доступен работодателям, предпринимателям и гражданам, а также государственным органам для проверки мигрантов.

