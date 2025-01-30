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Ограничения для мигрантов ,  
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Медведев призвал выдворять мигрантов с инфекциями и наркозависимостью

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Ограничения для мигрантов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Иностранцы, зараженные опасными инфекциями или употребляющие наркотики, должны быть незамедлительно выдворены за пределы России. Об этом на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, фрагмент совещания опубликован на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Одна из наиболее острых проблем — это ситуация с теми иностранцами, у которых выявлены опасные болезни, а также теми, кто употребляет наркотики или психотропные препараты. Здесь подход должен быть очень простой — их надо выдворять незамедлительно», — отметил он в ходе совещания.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

С 5 февраля в России начнет работать публичный реестр нелегальных мигрантов, содержащий информацию о гражданах, находящихся в стране незаконно или совершивших правонарушения. Он будет доступен работодателям, предпринимателям и гражданам, а также государственным органам для проверки мигрантов.

Кроме того, с этого дня вступят в силу новые меры для мигрантов. Нелегалы будут ограничены в правах, например им запретят заключать браки или регистрировать транспорт. Также предусмотрена депортация за повторные нарушения. Полиция сможет самостоятельно решать вопрос о выдворении нарушителей, а родители детей, признанных нежелательными, будут обязаны покинуть Россию.

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Дмитрий Медведев мигранты Россия наркозависимость инфекции
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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