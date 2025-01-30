Медведев призвал выдворять мигрантов с инфекциями и наркозависимостью
Иностранцы, зараженные опасными инфекциями или употребляющие наркотики, должны быть незамедлительно выдворены за пределы России. Об этом на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, фрагмент совещания опубликован на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Одна из наиболее острых проблем — это ситуация с теми иностранцами, у которых выявлены опасные болезни, а также теми, кто употребляет наркотики или психотропные препараты. Здесь подход должен быть очень простой — их надо выдворять незамедлительно», — отметил он в ходе совещания.
С 5 февраля в России начнет работать публичный реестр нелегальных мигрантов, содержащий информацию о гражданах, находящихся в стране незаконно или совершивших правонарушения. Он будет доступен работодателям, предпринимателям и гражданам, а также государственным органам для проверки мигрантов.
Кроме того, с этого дня вступят в силу новые меры для мигрантов. Нелегалы будут ограничены в правах, например им запретят заключать браки или регистрировать транспорт. Также предусмотрена депортация за повторные нарушения. Полиция сможет самостоятельно решать вопрос о выдворении нарушителей, а родители детей, признанных нежелательными, будут обязаны покинуть Россию.
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