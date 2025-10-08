Офис Тихановской приостановил работу в Литве после ослабления охраны

Светлана Тихановская (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Офис белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, находящейся в Литве с 2020 года, временно приостановил деятельность. Причиной стало изменение уровня охраны политика литовскими властями, сообщил телеканалу LTR советник Тихановской Денис Кучинский.

Уведомление о понижении статуса личной охраны поступило 1 октября. «Слишком короткий период времени не позволяет нам приспособиться к перемене», — пояснил он.

Власти Литвы ранее в октябре понизили уровень охраны Тихановской: ее передали от Службы охраны руководства к Бюро криминальной полиции. Первая занимается защитой государственных лидеров, вторая обеспечивает безопасность частных лиц, которым может угрожать опасность.

Круглосуточная охрана Тихановской по предыдущей схеме обходилась бюджету Литвы примерно в €1 млн в год.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию и переехала в Литву в августе 2020 года после президентских выборов, которые вызвали массовые протесты в стране. Согласно официальным результатам, она набрала 10% голосов, тогда как Александр Лукашенко — 80%. Оппозиция не признала эти итоги, заявив о фальсификациях.

После отъезда Тихановской против нее и других оппозиционных деятелей в Белоруссии были возбуждены уголовные дела, включая обвинения в экстремизме и попытках захвата власти.

Изначально Тихановская баллотировалась в президенты вместо своего мужа Сергея Тихановского, которому ЦИК отказал в регистрации. В 2021 году Сергей Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинениям, включая разжигание розни, но летом 2025 года вышел на свободу. Его освобождение состоялось после встречи специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога с Александром Лукашенко.

В 2021 году Белоруссия требовала от Литвы экстрадиции Тихановской, но получила отказ. Впоследствии офис Тихановской в Вильнюсе приобрел дипломатический статус.