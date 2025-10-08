 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МВД лишило гражданства почти 3 тыс. человек

Волк: МВД приняло 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства России
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

МВД приняло 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства России после вступления в силу нового закона «О гражданстве Российской Федерации», сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Основными причинами лишения гражданства становятся:

  • вступление в силу обвинительного приговора суда за совершение определенных преступлений;
  • неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Новая редакция закона о гражданстве вступила в силу после того, как ее подписал президент Владимир Путин в конце июля. В России теперь лишают приобретенного гражданства за убийства, изнасилования детей, пропаганду терроризма и сотрудничество с другими странами против безопасности России.

Другие причины: совершение группового изнасилования, организация и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России, пропаганда или демонстрация нацистской атрибутики или символики и др.

Другой поправкой власти решили не лишать гражданства за совершенные преступления, покушения и подготовку к преступлениям жителей Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Как пояснил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, они были «не приняты в гражданство, а признаны гражданами».

Получить российское гражданство можно несколькими способами. Основные варианты включают получение по рождению, если хотя бы один из родителей является гражданином России, или через процедуру приема в гражданство. Для иностранцев существуют два основных пути легализации.

Общий порядок. Он распространяется на трудовых мигрантов из стран без упрощенных схем (Вьетнам, Индия, Китай, Афганистан), иностранных выпускников российских вузов, а также граждан государств без специальных соглашений с Россией (ЕС, США, Канада). Обязательное условие — непрерывное проживание в стране не менее пяти лет.

Упрощенный порядок действует для отдельных категорий заявителей при наличии установленных законом оснований. Эта схема позволяет ускорить процедуру для лиц с историческими или семейными связями с Россией.

Также гражданство предоставляется через признание (как в случае с некоторыми гражданами бывшего СССР), оптацию (выбор гражданства при изменении границ) или в соответствии с международными договорами России.

