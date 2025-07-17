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Политика ,  
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Жителей новых регионов России не будут лишать гражданства за преступления

Дума приняла поправку о невозможности лишить гражданства в новых регионах
Госдумы расширила основания для лишения приобретенного российского гражданства. Из-под действия закона вывели жителей Крыма и регионов, вошедших в состав России в 2022 году
Виды Ялты
Виды Ялты (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Госдума приняла поправку в закон «О гражданстве Российской Федерации», согласно которой жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не смогут лишать гражданства за совершенные преступления, покушения и подготовку к преступлениям. Законопроект опубликован в думской базе.

Согласно действующему законодательству, обладателей приобретенного гражданства можно его лишить за совершение определенных преступлений. Для жителей новых регионов сделано исключение — гражданства больше не будут лишать тех, кто приобрел его на основании конституционных законов (по эти законам, в том числе, в конституцию вносятся новые регионы) и международных договоров.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Как пояснил представлявший на заседании Госдумы глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, они были «не приняты в гражданство, а признаны гражданами».

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума — 95% участников голосования высказались за присоединение полуострова к России. Украина, США и страны Евросоюза не признали результаты референдума. Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов в сентябре того же года.

Госдума также расширила основания для лишения гражданства, одобрив поправки к законопроекту о дополнительны основаниях для лишения такого гражданства. В действующем сейчас законодательстве основаниями являются 64 состава преступления. После внесения поправок ко второму чтению оно превысило 80, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Правильно эту работу продолжить», — добавил он.

Володин также отметил, что гражданство России приобретают «понятно, по какой причине». «Хотят жить лучше. Страна наша развивается, стандарты высокие. Мы тем более открытое государство и принимаем всех. А на самом деле надо принимать тех, кто уважает закон. Тех, кто уважает, тех, кто тебя принимает — традиции людей, культуру, веру. Язык знает. Это основополагающие факторы, которые человек должен учитывать, когда он хочет гражданство страны приобрести», — добавил он.

В новые основания для лишения гражданства вошли:

  • убийство
  • все преступления против половой неприкосновенности, в том числе изнасилование с отягчающими обстоятельствами, насильственные действия сексуального характера, развратные действия
  • вовлечение в занятие проституцией
  • производство порнографии
  • госизмена
  • шпионаж
  • публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма
  • публичные призывы к экстремизму
  • нарушение территориальной целостности России
  • дискредитацию вооруженных сил
  • финансирование экстремизма
  • сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности
  • содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует
  • помощь противнику
  • пропаганда нацистской атрибутики или символики
  • призывы к санкциям против России
  • публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства
  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны

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Анастасия Лежепекова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Донбасс Новороссия Крым Госдума гражданство
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