В РАН объяснили, за что дали Нобелевскую премию по физике
Лауреаты Нобелевской премии по физике получили премию за то, что «сдвинули границу квантового мира в наш, макроскопический мир», сообщил Институт физики полупроводников Сибирского отделения РАН.
Работы ученых показали, что квантовое туннелирование (проникновение сквозь непреодолимый барьер) может проявляться не только на уровне элементарных частиц, атомов, молекул, но и в виде управляемого макроскопического электрического тока в сверхпроводящей цепи. Кроме того, исследователи показали: энергия в такой системе квантована, то есть принимает лишь определенные значения, подобно энергии электрона в атоме. Эти сверхпроводящие системы стали основной наиболее прогрессивных процессоров от Google, IBM, Microsoft, научных групп из России и Китая.
«Упрощенно говоря, речь идет о том, что законы квантового мира могут проявляться и в обычных, «видимых» электрических схемах. Ученые доказали, что в сверхпроводящей цепи ток может «просачиваться» через непроводящий барьер (явление называется квантовым туннелированием) и что энергия в такой цепи передается порциями, как у атомов», — объяснили в РАН.
Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2025 году стали американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис. Все трое представляют Калифорнийский университет, а Деворе — также Йельский университет (в России это учебное заведение признали нежелательным).
Нобелевскую премию по физике вручают с 1901 года. Она присуждалась ежегодно за исключением 1916, 1931, 1934 и 1940–1942 годов. Первым лауреатом премии в 1901 году стал Вильгельм Рентген.
