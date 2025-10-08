 Перейти к основному контенту
Нобелевская премия⁠,
0

В РАН объяснили, за что дали Нобелевскую премию по физике

Ученые РАН: нобелиаты-физики сдвинули границу квантового мира в видимый мир
Сюжет
Нобелевская премия
Фото: TT News Agency / Christine Olsson / Reuters
Фото: TT News Agency / Christine Olsson / Reuters

Лауреаты Нобелевской премии по физике получили премию за то, что «сдвинули границу квантового мира в наш, макроскопический мир», сообщил Институт физики полупроводников Сибирского отделения РАН.

Работы ученых показали, что квантовое туннелирование (проникновение сквозь непреодолимый барьер) может проявляться не только на уровне элементарных частиц, атомов, молекул, но и в виде управляемого макроскопического электрического тока в сверхпроводящей цепи. Кроме того, исследователи показали: энергия в такой системе квантована, то есть принимает лишь определенные значения, подобно энергии электрона в атоме. Эти сверхпроводящие системы стали основной наиболее прогрессивных процессоров от Google, IBM, Microsoft, научных групп из России и Китая.

«Упрощенно говоря, речь идет о том, что законы квантового мира могут проявляться и в обычных, «видимых» электрических схемах. Ученые доказали, что в сверхпроводящей цепи ток может «просачиваться» через непроводящий барьер (явление называется квантовым туннелированием) и что энергия в такой цепи передается порциями, как у атомов», — объяснили в РАН.

Нобелевский лауреат узнал о победе в походе и испугался крика жены
Общество
Фред&nbsp;Рамсделл

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2025 году стали американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис. Все трое представляют Калифорнийский университет, а Деворе — также Йельский университет (в России это учебное заведение признали нежелательным).

Нобелевскую премию по физике вручают с 1901 года. Она присуждалась ежегодно за исключением 1916, 1931, 1934 и 1940–1942 годов. Первым лауреатом премии в 1901 году стал Вильгельм Рентген.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
физика Нобелевская премия РАН
