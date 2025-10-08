 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Челябинский министр транспорта признал вину в растрате

Глава Минтранса Челябинской области Нечаев признал вину по делу о растрате
Алексей Нечаев
Алексей Нечаев (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев признал вину по делу о растрате, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Об этом же сообщает источник «РИА Новости».

Нечаев был задержан сотрудниками ФСБ 19 февраля.

Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» в 2015-2019 годах были похищены бюджетные средства. В СМИ писали, что речь идет о почти 3 млрд руб.

Экс-директора оборонного завода осудили на 6 лет за хищение 1,4 млн руб.
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Материал дополняется

Авторы
Валерия Доброва, Ольга Ваганова
Минтранс Челябинская область уголовное дело растраты Алексей Нечаев
