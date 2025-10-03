Экс-директора оборонного завода осудили на 6 лет за хищение 1,4 млн руб.

Бывший исполнительный директор АО «Авиаприборный ремонтный завод» Сослан Урумов приговорен к шести годам колонии общего режима за мошенничество при выполнении гособоронзаказа. Об этом РБК сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Следствие установило, что Урумов организовал схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт военной техники. Он вводил в заблуждение должностных лиц военного представительства Минобороны, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 1,4 млн руб.

Советский районный суд Ростова-на-Дону также запретил экс-руководителю в течение трех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях.

Приговор еще не вступил в законную силу — сторона защиты готовит апелляцию. Расследование дела велось на основе материалов, собранных УФСБ России по Ростовской области.