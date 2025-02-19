В Челябинске задержали министра дорожного хозяйства по делу о растрате

Алексей Нечаев (Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области)

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали министра дорожного хозяйства региона Алексея Нечаева. Об этом сообщает новостной портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства.

Нечаева подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).



Также задержаны замначальника правового управления областного миндортранса Сергей Куликов, бывший глава АО «Южуралмост» Сергей Вильшенко, а также руководители ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов.



Как уточняет портал 74.ru, сейчас вход в здание министерства заблокирован. Силовики выносят технику и выводят задержанных.

Алексею Нечаеву 41 год. В 2006 году окончил Уральский филиал Московского автодорожного института. Ранее работал на различных должностях, в том числе начальником производственно-технического отдела в ООО «Автодорстрой-1». С 2010 по 2012 год работал замначальника отдела проектирования ОГУП «Челябинскавтодор». С 2012 по 2015 год занимал должность начальника отдела производственно-технического надзора ОГБУ «Челябинскавтодор». С 2015 по 2019 год работал начальником управления дорожного хозяйства министерства дорожного строительства Челябинской области. С 8 ноября 2019 года занимал должность министра дорожного хозяйства и транспорта региона. Награжден несколькими ведомственными наградами, а также благодарностью губернатора Челябинской области.