При обрушении здания в центра Мадрида погибли четыре человека
В результате обрушения перекрытий в ходе ремонта здания в центре Мадрида погибли четыре человека, сообщает El Pais. Инцидент произошел днем 7 октября недалеко от площади Пуэрта-дель-Соль и Королевского театра.
По данным экстренных служб, пожарные обнаружили тела всех пропавших без вести, для их поиска спасатели использовали обученных собак и беспилотники.
Среди погибших — трое мужчин и одна женщина. Еще один человек получил перелом ноги, другие отделались легкими травмами. Начальник строительной площадки, где произошло обрушение, заявил, что на момент аварии на объекте могли работать от 30 до 40 человек.
Здание ремонтировали для переоборудования в четырехзвездочный отель, оно принадлежало саудовскому фонду RSR. Работы, начатые в феврале, выполняла компания Rehabilita Group. По словам мэра Хосе Луиса Мартинес-Алмейда, разрешение на реконструкцию было выдано в установленном порядке. Разрушенное здание, как сообщает El Pais, было построено в 1965 году.
На прошлой неделе, 1 октября, в Нью-Йорке частично обрушилось многоэтажное здание, а именно угол дома по адресу: Александер-авеню, 207. Би-би-си тогда уточнило, что речь идет о жилом 17-этажном комплексе Mitchel Houses. Это один из 2,4 тыс. государственных жилых домов по всему Нью-Йорку.
