Аэропорт Волгограда приостановил полеты из-за ограничений
Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Незадолго сообщения Кореняко Минобороны сообщило о 30 сбитых украинских дронах с 20:00 до 23:00 мск 7 октября. Беспилотники уничтожили над территориями четырех областей: Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской.
В этих регионах действует сигнал беспилотной опасности. В Волгоградской области его, согласно приложению МЧС, объявили в 00:04 мск 8 октября.
