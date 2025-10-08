 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда приостановил полеты из-за ограничений

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика
Фото:Николай Яковлев / ТАСС

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Незадолго сообщения Кореняко Минобороны сообщило о 30 сбитых украинских дронах с 20:00 до 23:00 мск 7 октября. Беспилотники уничтожили над территориями четырех областей: Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской.

В этих регионах действует сигнал беспилотной опасности. В Волгоградской области его, согласно приложению МЧС, объявили в 00:04 мск 8 октября.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Волгоград Росавиация аэропорты
