Политика⁠,
Самолет немецких ВВС обстреляли пиротехникой после взлета с авиабазы

В Германии военно-транспортный самолет C130 подвергся обстрелу пиротехникой вскоре после взлета с авиабазы, сообщает Spiegel. Инцидент произошел в пятницу, 26 сентября, на авиабазе Целле в Нижней Саксонии.

Самолет не пострадал, экипаж сразу уведомил диспетчеров о происшествии.

Полиция и бундесвер начали расследование по факту обстрела самолета. Военные патрули и саперы с собаками обследовали территорию вокруг авиабазы, улик обнаружено не было.

По данным полиции, пиротехнический заряд взлетел примерно в 500 м от самолета, но не представлял угрозы для полета.

После инцидента с обстрелом было возбуждено уголовное дело о создании угрозы безопасности воздушного движения. В настоящее время полеты в районе базы не ограничены, сообщает издание.

Представители бундесвера назвали обстрел воздушного судна пиротехникой большой редкостью, отметив, что в большинстве случаев пилотов ослепляют лазерными указками.

Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

В июле Германия обвинила китайских военных в атаке немецкого самолета лазером. В МИД Германии заявили, что инцидент произошел во время Aspides — операции ЕС по обеспечению безопасности в Красном море, Индийском океане и Персидском заливе, начатой в 2023 году на фоне атак йеменских хуситов.

Посла Китая вызвали в МИД Германии, где назвали действия Пекина неприемлемыми.

