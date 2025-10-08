 Перейти к основному контенту
0

Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Антальи в города России

Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines из Антальи в города России связаны с введенными утром 7 октября «операционными изменениями», заявил «РИА Новости» перевозчик.

«На некоторых маршрутах будут замещающие рейсы с новыми номерами. Пассажиры были проинформированы об этом по SMS и электронной почте», — объяснили в Turkish Airlines.

Незадолго до этого агентство со ссылкой на корреспондента сообщило о сотнях российских туристов, которые не могут вылететь из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Время ожидания тогда превысило четыре часа.

«РИА Новости» отметило, что пассажирам не предоставили питание, а их дети не получают воду. Туристам предложили сдать покупки в дьюти-фри, а также вновь пройти паспортный контроль, получив обратно свой багаж. Представитель аэропорта подчеркнул, что после этой процедуры россиянам следовало пройти на стойку для получения ваучеров. Их также проинфоромировали бы про трансфер.

В Сочи задержали 26 рейсов на фоне ограничений на полеты
Политика
Фото:Международный аэропорт Сочи

В конце сентября пассажиры рейса Azur Air Екатеринбург — Анталья, столкнувшись с задержкой самолета на более чем сутки, устроили протест в аэропорту Кольцово. Они скандировали «Самолет!» и высказывали претензии сотрудникам аэропорта. В авиакомпании объяснили, что задержка связана с заменой самолета.

