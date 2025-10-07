Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты

Фото: Николай Яковлев / ТАСС

Аэропорты Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

До этого в ночь на 7 октября ограничения также вводили в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля. В воздушных гаванях Калуги, Нижнего Новгорода и Волгограда ограничения уже сняли.

В предыдущий раз ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика вводили в ночь на 6 октября.

Ограничительные меры вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. Минобороны сообщило о перехвате 184 дронов в ночь на 7 октября. Из них над Нижегородской областью средства ПВО сбили 30 беспилотников, а пять — над Калужской.