Эстонскому военному дали почти пять лет за шпионаж в пользу России

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Суд в Эстонии признал гражданина республики, военнослужащего Ивана Дмитриева, виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к лишению свободы сроком на четыре года и 11 месяцев, передает Postimees.

По версии следствия, с марта по май 2025 года Дмитриев сотрудничал с офицером оперативного отдела пограничной службы ФСБ, по заданию которого он передавал информацию российской спецслужбе. Как утверждает прокуратура, ФСБ интересовали сведения о членах Кайтселийта (Союза обороны Эстонии, входит в состав вооруженных сил республики), а также о политической обстановке и передвижениях военнослужащих в Нарве.

По словам государственного прокурора Трийну Олев-Аас, Дмитриев был активным членом Кайтселийта и в том числе имел доступ к управлению дронами, поэтому его деятельность могла нанести серьезный ущерб безопасности Эстонии.

В Эстонии россиянину дали 6,5 лет за передачу данных о танке и Пригожине
Политика
Фото:Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Как утверждают в полиции, Дмитриева задержали после его участия в учениях Сил обороны, когда он собирался ехать в Россию на встречу со своим куратором.

Как пишет ERR, на муниципальных выборах 2021 года Иван Дмитриев баллотировался в Нарве по списку избирательного союза «Список Катри Райк». Он состоял в партии «Правые», в рядах которой баллотировался в Рийгикогу (парламент Эстонии).

В конце августа суд в Эстонии приговорил 63-летнюю Эрну Моисееву, у которой есть как эстонское, так и российское гражданство, к трем годам лишения свободы. Ее признали виновной в разведывательной деятельности против республики и в попытке нарушения санкций. По версии обвинения, Моисеева передавала ФСБ сведения о лицах, «представляющих интерес для российских спецслужб».

