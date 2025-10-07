Заммэра Багреева рассказала о цифровизации тарифного регулирования

Мария Багреева на Всероссийской тарифной конференции (Фото: пресс-служба ФАС России)

Москва продолжает внедрять цифровые технологии для обеспечения прозрачности, качества и обоснованности тарифной политики. Об этом рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева на юбилейной X Всероссийской тарифной конференции ФАС России в Сочи.

Одним из цифровых инструментов является цифровой двойник Москвы — трехмерная модель столицы, которая помогает планировать городское развитие.

«С точки зрения тарифного регулирования цифровой двойник Москвы содержит полную и достоверную информацию о схемах ресурсоснабжения, объектах генерации и сетях, в том числе данные об их показателях и уровне износа, — пояснила Багреева. — Это позволяет качественно планировать инвестиционные программы и мероприятия развития, понимать, где существуют проблемы, и соответствующим образом их решать».

Среди направлений цифровизации — перевод в электронный формат мероприятий инвестиционных программ регулируемых организаций. Цифровые паспорта инвестиционных мероприятий позволят контролировать планы и этапы исполнения инвестпрограмм. Следующим шагом этой модели станет увеличение доли инвестиционной составляющей в тарифах — к 2030 году ее планируется довести до 26%.

Также Москва переводит в цифровой формат подачу тарифных заявок: на такой формат работы уже перешли шесть отраслей тарифного регулирования, в электронном виде подается 85% тарифных заявок, а в дальнейшем этот показатель планируется довести до 100%. В электронный вид также переводятся смежные процессы: технологическое присоединение, расчеты нормативов потерь воды, раскрытие информации организациями ЖКХ и другие.

Кроме того, Москва создала калькулятор для прогнозирования изменения платы граждан и контроля предельного индекса по отдельным тарифам. В 2026 году в калькулятор внедрят индекс единого платежного документа для контроля роста платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Цифровые инструменты тарифного регулирования города объединены в информационной аналитической системе (ИАС) «Тариф», интегрированной с федеральными информационными базами, в том числе с ФГИС «Тариф» ФАС России. Кроме столицы к ИАС «Тариф» подключены еще четыре субъекта федерации.

«Нам важно, чтобы происходило своевременное развитие, поддержание в качественном состоянии инфраструктуры, чтобы жители понимали, что они платят обоснованные платежи, чтобы регулируемые организации имели возможность покрывать не только свои текущие, но и инвестиционные расходы, — заключила Багреева. — Цифровой инструментарий, который мы разработали, будет помогать нам решать эти задачи дальше».