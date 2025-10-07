 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Заммэра Багреева рассказала о цифровизации тарифного регулирования

Сюжет
Новости Москвы
Мария Багреева на Всероссийской тарифной конференции
Мария Багреева на Всероссийской тарифной конференции (Фото: пресс-служба ФАС России)

Москва продолжает внедрять цифровые технологии для обеспечения прозрачности, качества и обоснованности тарифной политики. Об этом рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева на юбилейной X Всероссийской тарифной конференции ФАС России в Сочи.

Одним из цифровых инструментов является цифровой двойник Москвы — трехмерная модель столицы, которая помогает планировать городское развитие.

«С точки зрения тарифного регулирования цифровой двойник Москвы содержит полную и достоверную информацию о схемах ресурсоснабжения, объектах генерации и сетях, в том числе данные об их показателях и уровне износа, — пояснила Багреева. — Это позволяет качественно планировать инвестиционные программы и мероприятия развития, понимать, где существуют проблемы, и соответствующим образом их решать».

Среди направлений цифровизации — перевод в электронный формат мероприятий инвестиционных программ регулируемых организаций. Цифровые паспорта инвестиционных мероприятий позволят контролировать планы и этапы исполнения инвестпрограмм. Следующим шагом этой модели станет увеличение доли инвестиционной составляющей в тарифах — к 2030 году ее планируется довести до 26%.

Также Москва переводит в цифровой формат подачу тарифных заявок: на такой формат работы уже перешли шесть отраслей тарифного регулирования, в электронном виде подается 85% тарифных заявок, а в дальнейшем этот показатель планируется довести до 100%. В электронный вид также переводятся смежные процессы: технологическое присоединение, расчеты нормативов потерь воды, раскрытие информации организациями ЖКХ и другие.

Кроме того, Москва создала калькулятор для прогнозирования изменения платы граждан и контроля предельного индекса по отдельным тарифам. В 2026 году в калькулятор внедрят индекс единого платежного документа для контроля роста платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Цифровые инструменты тарифного регулирования города объединены в информационной аналитической системе (ИАС) «Тариф», интегрированной с федеральными информационными базами, в том числе с ФГИС «Тариф» ФАС России. Кроме столицы к ИАС «Тариф» подключены еще четыре субъекта федерации.

«Нам важно, чтобы происходило своевременное развитие, поддержание в качественном состоянии инфраструктуры, чтобы жители понимали, что они платят обоснованные платежи, чтобы регулируемые организации имели возможность покрывать не только свои текущие, но и инвестиционные расходы, — заключила Багреева. — Цифровой инструментарий, который мы разработали, будет помогать нам решать эти задачи дальше».

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
тарифы Москва цифровизация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
«МегаФон» и «Самокат» запустили бесплатную быструю доставку сим-карт Пресс-релиз, 19:16
Новые маршруты и технологии: как изменилась отрасль логистики в 2025 году Радио РБК, 19:14
В МИДе заявили, что России есть чем ответить на изъятие активов в Европе Политика, 19:03
Бюро Zaha Hadid спроектировало золотой небоскреб в Сербии. Каким он будет Недвижимость, 19:01
Минобороны Словакии объяснило, чем поможет Украине Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Запорожской области восстановили подачу электричества Политика, 19:00
Мирра Андреева проиграла 37-летней немке на старте «тысячника» в Ухане Спорт, 18:59
В Кремле ответили на вопрос о разговоре с Трампом в день рождения Путина Политика, 18:56
Имам назвал провокацией подброшенную к мечети в Хабаровске свиную ногу Политика, 18:55
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Еврокомиссия ужесточила условия импорта стали в ЕС Политика, 18:42
Заммэра Багреева рассказала о цифровизации тарифного регулирования Город, 18:40