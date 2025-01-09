Россия опустилась в рейтинге стран с «сильными паспортами»
Россия опустилась на 46-е место в индексе паспортов консалтинговой компании Henley & Partners. Индекс ранжирует страны по количеству безвизовых направлений, доступных гражданам для посещения, и опирается на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Паспорт потерял одну позицию с июля по сравнению с июльским рейтингом, тогда он занимал 45-е место.
Российские граждане могут посещать 116 стран без необходимости получать визы, причем за полгода их количество не изменилось.
Выше России в этом перечне в этом году такие страны, как Украина, Грузия, Молдавия, Венесуэла, ниже — Турция, Катар, Южная Африка, Кувейт, Саудовская Аравия.
Сильнейшим стал паспорт Сингапура, его гражданам доступны 195 безвизовых направлений. Второе место у Японии (193), а третье место с 192 направлениями разделили сразу шесть стран: Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания. Наименее привлекательным из представленных в рейтинге стал документ Афганистана (106-е место с 26 безвизовыми направлениями).
Всего аналитики изучили паспорта 199 стран и 227 направлений.
«Само понятие гражданства и связанная с ним лотерея прав по рождению нуждаются в фундаментальном переосмыслении, поскольку температура повышается, стихийные бедствия становятся все более частыми и серьезными, что приводит к перемещению населения», — заявил председатель Henley & Partners и автор индекса паспортов Кристиан Кейлин.
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