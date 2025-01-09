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Россия опустилась в рейтинге стран с «сильными паспортами»

Россия опустилась в рейтинге стран с сильными паспортами на 46-е место
Россиянам доступны 116 стран для безвизового путешествия, первое место у Сингапура с 195 направлениями. Россия в этом рейтинге обогнала Турцию и Кувейт, но уступила Грузии и Украине
Фото: Валентин Антонов / ТАСС
Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Россия опустилась на 46-е место в индексе паспортов консалтинговой компании Henley & Partners. Индекс ранжирует страны по количеству безвизовых направлений, доступных гражданам для посещения, и опирается на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Паспорт потерял одну позицию с июля по сравнению с июльским рейтингом, тогда он занимал 45-е место.

Российские граждане могут посещать 116 стран без необходимости получать визы, причем за полгода их количество не изменилось.

Выше России в этом перечне в этом году такие страны, как Украина, Грузия, Молдавия, Венесуэла, ниже — Турция, Катар, Южная Африка, Кувейт, Саудовская Аравия.

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Фото:Артур Лебедев / РИА Новости

Сильнейшим стал паспорт Сингапура, его гражданам доступны 195 безвизовых направлений. Второе место у Японии (193), а третье место с 192 направлениями разделили сразу шесть стран: Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания. Наименее привлекательным из представленных в рейтинге стал документ Афганистана (106-е место с 26 безвизовыми направлениями).

Всего аналитики изучили паспорта 199 стран и 227 направлений.

«Само понятие гражданства и связанная с ним лотерея прав по рождению нуждаются в фундаментальном переосмыслении, поскольку температура повышается, стихийные бедствия становятся все более частыми и серьезными, что приводит к перемещению населения», — заявил председатель Henley & Partners и автор индекса паспортов Кристиан Кейлин.

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