Международные резервы России выросли до рекордных $713 млрд
Золотовалютные резервы России к 1 октября увеличились на $23,8 млрд и достигли $713,3 млрд. С начала года прирост составил более $104 млрд, следует из данных Банка России.
Основной причиной роста стало увеличение стоимости монетарного золота в резервах — за сентябрь оно подорожало на $27,2 млрд (на 10,7%), достигнув $282,2 млрд. Доля золота в резервах выросла до рекордных 39,6% против 37,0% месяцем ранее.
После введения западных санкций в 2022 году ЦБ ограничен в управлении значительной частью резервов. Под ограничения не подпадают только золото и активы в китайских юанях. Динамика резервов формируется за счет переоценки активов к доллару, операций по бюджетному правилу и сделок со средствами Фонда национального благосостояния.
Международные резервы России включают высоколиквидные иностранные активы:
- Иностранную валюту
- Монетарное золото
- Специальные права заимствования (СДР)
- Резервную позицию в МВФ
- Другие резервные активы
С начала 2025 года объем резервов увеличился на 17,1%.
Из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд. Президент Владимир Путин говорил, что западные страны пытаются не просто украсть российские золотовалютные активы, но совершить настоящий грабеж.
В ответ на блокировку российских активов за рубежом в России появились счета типа С. Они нужны для перечисления на них выплат по ценным бумагам российских эмитентов, которые принадлежат иностранцам. При этом вывести деньги со счетов типа С без специального разрешения правительственной комиссии невозможно.
