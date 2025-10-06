 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
Цены на золото обновили исторический максимум

Цены на золото продолжили рост на фоне шатдауна в США и приближаются к $4000 за унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на Нью-Йоркской товарной бирже достигала $3 949,3

Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, приблизившись к отметке $3 950 за тройскую унцию, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (COMEX).

Цена на золото после открытия торгов выросла более чем на 1% и на пике составила $3 949,3 за унцию. Затем стоимость слегка снизилась и остается в диапазоне $3943 — $3 948.

Стоимость золота в этом году выросла почти на 50%, отмечает Bloomberg. Одним из факторов стал всплеск экономической и геополитической неопределенности после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Предыдущий рекорд цена золота обновила после приостановки работы правительства США (шатдаун) 1 октября на фоне разногласий в конгрессе по поводу бюджета.

Цены на золото впервые в истории превысили $3900 на фоне шатдауна в США
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что если Трамп решит, что переговоры о прекращении шатдауна никуда не ведут, последуют массовые увольнения госслужащих. По его словам, шатдаун может привести к «потерям в $15 млрд в неделю, которые, по оценкам Совета экономических консультантов, нанесут ущерб ВВП в случае остановки экономики».

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Грету Тунберг снова депортируют из Израиля после перехвата флотилии Политика, 06:07
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 05:59
На Камчатке нашлась пропавшая группа из шести туристов Общество, 05:39
ТАСС узнал о задержании троих пособников Сулейманова в Дагестане Общество, 05:33
Цены на золото обновили исторический максимум Финансы, 05:25
Шестой за ночь аэропорт ограничил полеты Политика, 05:13
Bloomberg назвал возможного преемника Кука во главе Apple Бизнес, 04:55
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Польша аннулировала визы участникам конференции ОБСЕ из России Политика, 04:45
Пятый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:32
Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах как Байден Политика, 03:45
Самолет попавшего под санкции США российского перевозчика побывал в ЮАР Политика, 03:17
Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме на свой юбилей в 2026 году Спорт, 03:12
Юристы сказали, зачем при новых правилах выезда брать свидетельство детям Общество, 03:00