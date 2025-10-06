Цены на золото обновили исторический максимум
Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, приблизившись к отметке $3 950 за тройскую унцию, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (COMEX).
Цена на золото после открытия торгов выросла более чем на 1% и на пике составила $3 949,3 за унцию. Затем стоимость слегка снизилась и остается в диапазоне $3943 — $3 948.
Стоимость золота в этом году выросла почти на 50%, отмечает Bloomberg. Одним из факторов стал всплеск экономической и геополитической неопределенности после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Предыдущий рекорд цена золота обновила после приостановки работы правительства США (шатдаун) 1 октября на фоне разногласий в конгрессе по поводу бюджета.
Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что если Трамп решит, что переговоры о прекращении шатдауна никуда не ведут, последуют массовые увольнения госслужащих. По его словам, шатдаун может привести к «потерям в $15 млрд в неделю, которые, по оценкам Совета экономических консультантов, нанесут ущерб ВВП в случае остановки экономики».
