 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Стала известна дата прощания с народной артисткой Ниной Гуляевой

МХТ: прощание с Ниной Гуляевой состоится 7 октября
Нина Гуляева
Нина Гуляева (Фото: Александр Куров / ТАСС)

Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Гуляевой состоится во вторник, 7 октября, сообщили в МХТ им. Чехова.

Гражданская панихида пройдет в здании театра в Камергерском переулке, после чего состоится отпевание актрисы в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Похороны Нины Гуляевой пройдут на Троекуровском кладбище Москвы. Она будет похоронена рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным.

Нина Гуляева умерла 3 октября на 95-м году жизни.

Родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ, в том же году вступила в труппу театра.

Среди наиболее известных ранних ролей Гуляевой — Митиль в «Синей птице» Метерлинка, Принц Мамилий в «Зимней сказке» Шекспира, Шурка в «Егоре Булычове» Горького и Суок в «Трех толстяках» Олеши. Гуляева играла как комедийных персонажей, так и лирических героинь. Она воплощала на сцене и трагедийные образы — за роль старухи Анны в спектакле «Последний срок» по повести Валентина Распутина в 1978 году получила государственную премию РСФСР.

Стала известна причина смерти актрисы из «Мимино» и «Глухаря» Гавриловой
Общество
Людмила Гаврилова

Последними ее спектаклями были «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций (премьеры обоих состоялись в 2019 году).

Кроме работы в театре Нина Гуляева снялась в нескольких кинокартинах, а также занималась озвучиванием. Так, ее голосом говорят героини Анастасии Вертинской в «Алых парусах» и «Человеке-амфибии» (оба фильма 1961 года). Также Гуляева озвучивала мультфильмы «Приключения Буратино», «Чиполлино» и другие.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
прощание МХТ им.Чехова актриса
Материалы по теме
Назвали место прощания с народной артисткой Ниной Гуляевой
Общество
Прощание с журналистом Коротичем состоится 2 октября
Общество
В Москве началось прощание с Тиграном Кеосаяном
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Россиянка устроила погром с бутылками виски на таможне Петербурга Общество, 14:26
Над тремя регионами России уничтожили 20 беспилотников Политика, 14:17
Спасатели нашли двух из трех пострадавших туристов на вулкане на Камчатке Общество, 14:14
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
N12 узнал, когда начнутся переговоры по Газе в рамках плана Трампа Политика, 14:06
В Белгороде приостановили работу нескольких ТЦ после атаки дронов Общество, 14:04
В «Локомотиве» рассказали о предложении из Саудовской Аравии по Батракову Спорт, 13:53
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Приморье Общество, 13:52
Стала известна дата прощания с народной артисткой Ниной Гуляевой Общество, 13:31
Дзюба вышел на третье место по количеству матчей в чемпионате России Спорт, 13:31
Гладков сообщил о массированной атаке дронов на Белгород Политика, 13:25
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Пытавшегося похитить ребенка в Балашихе мужчину арестовали Общество, 13:11
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне Общество, 13:08