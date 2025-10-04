Стала известна дата прощания с народной артисткой Ниной Гуляевой

Нина Гуляева (Фото: Александр Куров / ТАСС)

Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Гуляевой состоится во вторник, 7 октября, сообщили в МХТ им. Чехова.

Гражданская панихида пройдет в здании театра в Камергерском переулке, после чего состоится отпевание актрисы в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Похороны Нины Гуляевой пройдут на Троекуровском кладбище Москвы. Она будет похоронена рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным.

Нина Гуляева умерла 3 октября на 95-м году жизни.

Родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ, в том же году вступила в труппу театра.

Среди наиболее известных ранних ролей Гуляевой — Митиль в «Синей птице» Метерлинка, Принц Мамилий в «Зимней сказке» Шекспира, Шурка в «Егоре Булычове» Горького и Суок в «Трех толстяках» Олеши. Гуляева играла как комедийных персонажей, так и лирических героинь. Она воплощала на сцене и трагедийные образы — за роль старухи Анны в спектакле «Последний срок» по повести Валентина Распутина в 1978 году получила государственную премию РСФСР.

Последними ее спектаклями были «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций (премьеры обоих состоялись в 2019 году).

Кроме работы в театре Нина Гуляева снялась в нескольких кинокартинах, а также занималась озвучиванием. Так, ее голосом говорят героини Анастасии Вертинской в «Алых парусах» и «Человеке-амфибии» (оба фильма 1961 года). Также Гуляева озвучивала мультфильмы «Приключения Буратино», «Чиполлино» и другие.