Словакия и Украина проведут переговоры после обещания пакета помощи

Фицо: Словакия и Украина проведут межправительственные переговоры 17 октября
Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Zuzana Gogova / Getty Images)

Украинская и словацкая делегации встретятся 17 октября в городе Михаловце, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо, сообщает Aktuality.

Он пояснил, что визит министра обороны Роберта Калиняка на Украину является частью подготовки к межправительственным переговорам, некоторые министры должны перед ними провести двусторонние встречи.

Также Фицо анонсировал отдельное заседание правительства по проекту строительства аккумуляторного завода в Шуранах и сообщил о планах проводить будущие встречи кабинета министров в регионах, важных для инвестиционного развития страны.

Украина и Словакия находятся в напряженных отношениях. Об этом свидетельствует отношение Фицо к поставкам военной помощи Украине. Он выступает против поставок, поскольку «это ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения». Словакия не единожды выступала против выделения пакетов финансовой помощи Украине и могла наложить вето в октябре 2023 года, январе и марте 2025 года.

Словакия объявила о первом пакете помощи Украине при Фицо
Политика
Роберт&nbsp;Фицо

В начале октября власти Словакии пообещали предоставить Украине первый пакет помощи с конца 2023 года. В него войдут инженерная и строительная техника. Это первый пакет помощи при премьер-министре Словакии Роберте Фицо, возглавляющем правительство страны с осени 2023 года.

В ноябре 2023 года правительство под руководством Фицо отклонило 14-й пакет военной помощи, ограничив дальнейшую поддержку гуманитарной и нелетальной.

Россия выступает против иностранной помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

Ксения Потрошилина
Словакия Украина Роберт Фицо переговоры встреча
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
