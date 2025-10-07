 Перейти к основному контенту
Общество
Четверо пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области четверо мирных жителей пострадали от атак ВСУ
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Четыре человека пострадали от атак ВСУ в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

На автодороге Муром — Середа в Шебекинском округе легковой автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Водитель самостоятельно обратился в белгородскую городскую больницу № 2, врачи диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Мужчина продолжает лечение в стационаре, его автомобиль получил повреждения.

В Грайворонском округе в районе села Мощеное грузовой автомобиль был атакован FPV-дроном. В результате пострадали три человека. Ранена женщина, у нее множественные осколочные ранения лица, рук и ног. В больницу направили мужчину с баротравмой и осколочными ранениями головы, руки и бедра и еще одного мужчину с предварительным диагнозом «баротравма».

Число погибших при ракетном ударе по Белгороду возросло до двух
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Для продолжения лечения все трое будут переведены в городскую больницу № 2 Белгорода. Грузовой автомобиль поврежден.

5 октября в результате минометного обстрела в селе Мокрая Орловка Белгородской области пострадал заместитель главы поселения Игорь Кушнарев. Он находился в тяжелом состоянии.

На следующий день над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько украинских ракет. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

