Четверо пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области
Четыре человека пострадали от атак ВСУ в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
На автодороге Муром — Середа в Шебекинском округе легковой автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Водитель самостоятельно обратился в белгородскую городскую больницу № 2, врачи диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Мужчина продолжает лечение в стационаре, его автомобиль получил повреждения.
В Грайворонском округе в районе села Мощеное грузовой автомобиль был атакован FPV-дроном. В результате пострадали три человека. Ранена женщина, у нее множественные осколочные ранения лица, рук и ног. В больницу направили мужчину с баротравмой и осколочными ранениями головы, руки и бедра и еще одного мужчину с предварительным диагнозом «баротравма».
Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Для продолжения лечения все трое будут переведены в городскую больницу № 2 Белгорода. Грузовой автомобиль поврежден.
5 октября в результате минометного обстрела в селе Мокрая Орловка Белгородской области пострадал заместитель главы поселения Игорь Кушнарев. Он находился в тяжелом состоянии.
На следующий день над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько украинских ракет. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов