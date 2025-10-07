У резиденции премьера в Париже загорелся фургон

В центре Парижа недалеко от резиденции подавшего в отставку с поста премьер-министра Франции Себастьена Лекорню загорелся фургон, пишет Le Parisien. В этот момент Лекорню проводил встречу с коллегами из центрального блока.

Фургон был припаркован на улице Варенн в 7-м округе французской столицы возле Матиньонского дворца — официальной резиденции премьер-министра французского правительства. На опубликованных в Сети кадрах видна машина, которую окутал черный густой дым.

По информации Le Parisien, фургон принадлежит компании Cielis, отвечающей за уличное освещение в Париже. Источник издания в полиции рассказал, что внутри авто находились баллоны с газом. При этом в пожарной службе французской столицы утверждают, что речь идет о небольших аэрозольных баллончиках.

Пожар был оперативно потушен, слегка обгорел навес сырной лавки на улице. Сейчас место инцидента оцеплено. Пострадавших нет.

6 октября Лекорню подал заявление об отставке из-за несогласия оппозиции на новые кандидатуры министров. Он пробыл премьером 27 дней, это стало самым коротким сроком пребывания на посту главы правительства в истории страны.