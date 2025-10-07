Кремль ответил на слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кремль не может подтвердить информацию экс-советника главы офиса украинского лидера Алексея Арестовича о планах встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мне, честно говорят неизвестно, что планировалась встреча», — сказал Песков.

Арестович ранее заявил, что Путин и Зеленский должны были встретиться в Стамбуле в апреле 2022 года. «Она была намечена уже. (…) Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они девятого встречаются, уже решено было полностью», — утверждает он.

Срыв встречи, по данным Арестовича, прошел после вмешательства работавшего тогда премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона.

Переговоры Украины и России в Турции начались 10 марта 2022 года. Тогда в Анталье встретились министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

Переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле. В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект стамбульского коммюнике, который включал в себя отказ Киева от военного решения проблемы с принадлежностью Крыма, а также готовность Украины остаться во внеблоковом статусе неядерной страны.

