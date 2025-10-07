 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Кремль ответил на слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кремль не может подтвердить информацию экс-советника главы офиса украинского лидера Алексея Арестовича о планах встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мне, честно говорят неизвестно, что планировалась встреча», — сказал Песков.

Арестович ранее заявил, что Путин и Зеленский должны были встретиться в Стамбуле в апреле 2022 года. «Она была намечена уже. (…) Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они девятого встречаются, уже решено было полностью», — утверждает он.

Срыв встречи, по данным Арестовича, прошел после вмешательства работавшего тогда премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона.

Джонсон спрогнозировал завершение конфликта Москвы и Киева к Рождеству
Политика
Борис Джонсон

Переговоры Украины и России в Турции начались 10 марта 2022 года. Тогда в Анталье встретились министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

Переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле. В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект стамбульского коммюнике, который включал в себя отказ Киева от военного решения проблемы с принадлежностью Крыма, а также готовность Украины остаться во внеблоковом статусе неядерной страны.

Материал дополняется.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Алексей Арестович Владимир Путин Владимир Зеленский
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Путин создал совет по культуре при президенте Политика, 13:15
Euractiv узнал о вопросе ЕС по согласованию нового и прошлого займа Киеву Политика, 13:13
До 45 выросло число погибших от суррогатного алкоголя под Петербургом Общество, 13:05
Кремль объяснил подписанный Путиным указ об ускоренной приватизации Политика, 13:04
В Пулково кадры с мышью в здании аэропорта объяснили сезонной миграцией Общество, 13:04
Песков оценил слова Меркель о странах, помешавших диалогу до спецоперации Политика, 13:03
В МИДе заявили, что Россия не рассматривает размещение баз в Афганистане Политика, 13:02
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации Политика, 13:00
Кремль ответил на слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского Политика, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Анкалаев потерял 4 позиции в рейтинге лучших бойцов UFC после поражения Спорт, 12:51
Нобелевскую премию по физике дали за открытие в квантовой механике Общество, 12:51
Глава Минтруда призвал россиян не ждать четырехдневную рабочую неделю Общество, 12:47
Ущерб по новому делу Абызова о мошенничестве оценили в 394 млн руб. Политика, 12:45