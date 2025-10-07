Военных предупредили о рассылке фиктивных приказов о награждении
Мошенники начали выдавать себя за сотрудников штабов и рассылать военнослужащим фиктивные приказы о награждении, сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Там отметили, что под видом «уточнения данных» или «заполнения документов» злоумышленники пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий.
Ведомство перечислило риски, которые возникают при общении с незнакомцами в мессенджерах. Такие контакты могут привести к заражению устройства жертвы мошенников вредоносным программным обеспечением (ПО), фишингу (краже паролей, документов и контактов), «сбору персональной и, что опаснее всего, служебной информации».
«Любая утечка служебных данных рискует обернуться последствиями не только для отдельного человека, но и для подразделения», — резюмировали в киберполиции.
В конце сентября 2025 года МВД описало самые распространенные схем обмана граждан на онлайн-площадках бесплатных объявлений. На первом месте — объявления о продаже несуществующего товара или услуги, на втором — фишинг через поддельные страницы оплаты. Замыкает тройку самых популярных схем обмана на электронных досках объявлений размещений вакансий от фиктивных работодателей.
