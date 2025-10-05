 Перейти к основному контенту
Общество
0

Мошенница выдала себя за племянницу Шойгу и украла свыше 100 млн руб.

Фото: Justin Adam Lee / Shutterstock
Фото: Justin Adam Lee / Shutterstock

Уроженка Узбекистана Шерье Шойгу и ее супруг находятся под проверкой правоохранительных органов по подозрению в крупном мошенничестве, об этом ТАСС сообщил адвокат трех потерпевших Саид Ярахмедов.

По данным адвоката потерпевших, женщина использовала фамилию Шойгу для обмана москвичей, представляясь родственницей секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.

27-летняя Шерьехон Османова специально сменила паспортные данные перед совершением предполагаемых преступлений. Она предлагала москвичам инвестировать в криптовалютную биржу, используя доверие к известной фамилии.

Предварительный ущерб оценивается более чем в 100 млн руб., но, по словам адвоката, сумма может вырасти вдвое по мере поступления новых заявлений. После получения денег подозреваемые скрылись.

РБК направил запрос в пресс-службу Главного управления МВД по Москве, обратился за комментарием к адвокату Саиду Ярахмедову.

В МВД раскрыли новую схему мошенников с имитацией «Госуслуг»
Общество

Ранее злоумышленники начали активно звонить россиянам, представляясь сотрудниками военкоматов. Преступники под предлогом «уточнения информации об электронных повестках» пытаются выманить у граждан коды доступа к порталу «Госуслуги».

Схема работает следующим образом: мошенники звонят и спрашивают, приходила ли человеку электронная повестка. Если следует отрицательный ответ, они предлагают «продиктовать код из СМС для повторной отправки документа». На самом деле этот код дает им полный доступ к учетной записи на «Госуслугах».

В полиции предупреждают: получив доступ к личному кабинету, преступники могут использовать персональные данные для оформления кредитов и микрозаймов на имя жертвы. Ведомство призывает граждан никогда не сообщать коды подтверждения посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками госучреждений.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

