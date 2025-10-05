Мошенница выдала себя за племянницу Шойгу и украла свыше 100 млн руб.

ТАСС: Мошенница выдала себя за племянницу Шойгу и украла более чем 100 млн руб.

Фото: Justin Adam Lee / Shutterstock

Уроженка Узбекистана Шерье Шойгу и ее супруг находятся под проверкой правоохранительных органов по подозрению в крупном мошенничестве, об этом ТАСС сообщил адвокат трех потерпевших Саид Ярахмедов.

По данным адвоката потерпевших, женщина использовала фамилию Шойгу для обмана москвичей, представляясь родственницей секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.

27-летняя Шерьехон Османова специально сменила паспортные данные перед совершением предполагаемых преступлений. Она предлагала москвичам инвестировать в криптовалютную биржу, используя доверие к известной фамилии.

Предварительный ущерб оценивается более чем в 100 млн руб., но, по словам адвоката, сумма может вырасти вдвое по мере поступления новых заявлений. После получения денег подозреваемые скрылись.

Ранее злоумышленники начали активно звонить россиянам, представляясь сотрудниками военкоматов. Преступники под предлогом «уточнения информации об электронных повестках» пытаются выманить у граждан коды доступа к порталу «Госуслуги».

Схема работает следующим образом: мошенники звонят и спрашивают, приходила ли человеку электронная повестка. Если следует отрицательный ответ, они предлагают «продиктовать код из СМС для повторной отправки документа». На самом деле этот код дает им полный доступ к учетной записи на «Госуслугах».

В полиции предупреждают: получив доступ к личному кабинету, преступники могут использовать персональные данные для оформления кредитов и микрозаймов на имя жертвы. Ведомство призывает граждан никогда не сообщать коды подтверждения посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками госучреждений.