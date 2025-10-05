Мошенница выдала себя за племянницу Шойгу и украла свыше 100 млн руб.
Уроженка Узбекистана Шерье Шойгу и ее супруг находятся под проверкой правоохранительных органов по подозрению в крупном мошенничестве, об этом ТАСС сообщил адвокат трех потерпевших Саид Ярахмедов.
По данным адвоката потерпевших, женщина использовала фамилию Шойгу для обмана москвичей, представляясь родственницей секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.
27-летняя Шерьехон Османова специально сменила паспортные данные перед совершением предполагаемых преступлений. Она предлагала москвичам инвестировать в криптовалютную биржу, используя доверие к известной фамилии.
Предварительный ущерб оценивается более чем в 100 млн руб., но, по словам адвоката, сумма может вырасти вдвое по мере поступления новых заявлений. После получения денег подозреваемые скрылись.
РБК направил запрос в пресс-службу Главного управления МВД по Москве, обратился за комментарием к адвокату Саиду Ярахмедову.
Ранее злоумышленники начали активно звонить россиянам, представляясь сотрудниками военкоматов. Преступники под предлогом «уточнения информации об электронных повестках» пытаются выманить у граждан коды доступа к порталу «Госуслуги».
Схема работает следующим образом: мошенники звонят и спрашивают, приходила ли человеку электронная повестка. Если следует отрицательный ответ, они предлагают «продиктовать код из СМС для повторной отправки документа». На самом деле этот код дает им полный доступ к учетной записи на «Госуслугах».
В полиции предупреждают: получив доступ к личному кабинету, преступники могут использовать персональные данные для оформления кредитов и микрозаймов на имя жертвы. Ведомство призывает граждан никогда не сообщать коды подтверждения посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками госучреждений.
