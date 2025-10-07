Арестовича переобъявили в розыск в России

Алексей Арестович (Фото: Evgen Kotenkoukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД. Отмечается, что он разыскивается по уголовной статье, какой именно — не уточняется.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...> Переобъявлен», — сказано в базе.

Розыск связан с уголовным делом о распространении фейков о российской армии и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Фигурантом дела по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК Арестович стал в апреле 2022 года, а ч. 2 ст. 205.2 УК — в мае. Прокуратура ДНР заявила, что в эфире телевидения он призывал население Украины к «убийствам по мотивам политической, национальной ненависти».

В сентябре 2023-го экс-помощник главы Украины был объявлен российскими правоохранительными органами в федеральный розыск, спустя два месяца — в международный. В начале 2024-го Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича по делу о публичных призывах к терроризму и распространении фейков об армии.

Арестович ушел в отставку с поста помощника Владимира Зеленского, после того как заявил, что обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января 2023 года произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Впоследствии он извинился и назвал свои слова ошибкой. Тем не менее в 2025-м президент Украины ввел против него санкции на 10 лет.

На Украине против него возбуждены дела по статьям о ложном сообщении о правонарушении и пропаганде насилия. Первое связано с жалобой на депутата от партии «Голос» Наталью Пипу из-за ее слов о запрете русского языка во Львове. Поводом для второго стала онлайн-лекция по психологии, на которой экс-советник назвал женщин «существами», которых «хочется душить».

В Белоруссии Арестович также является фигурантом уголовного дела. Против него возбудили дело в марте 2022 года из-за призывов к терактам на объектах Белорусской железной дороги. Там ему грозит до пяти лет лишения свободы.