Арестовича переобъявили в розыск в России

Экс-советника Зеленского Арестовича переобъявили в розыск в России
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: Evgen Kotenkoukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД. Отмечается, что он разыскивается по уголовной статье, какой именно — не уточняется.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...> Переобъявлен», — сказано в базе.

Розыск связан с уголовным делом о распространении фейков о российской армии и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Фигурантом дела по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК Арестович стал в апреле 2022 года, а ч. 2 ст. 205.2 УК — в мае. Прокуратура ДНР заявила, что в эфире телевидения он призывал население Украины к «убийствам по мотивам политической, национальной ненависти».

В сентябре 2023-го экс-помощник главы Украины был объявлен российскими правоохранительными органами в федеральный розыск, спустя два месяца — в международный. В начале 2024-го Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича по делу о публичных призывах к терроризму и распространении фейков об армии.

Зеленский ввел санкции против Арестовича
Политика
Алексей Арестович

Арестович ушел в отставку с поста помощника Владимира Зеленского, после того как заявил, что обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января 2023 года произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Впоследствии он извинился и назвал свои слова ошибкой. Тем не менее в 2025-м президент Украины ввел против него санкции на 10 лет.

На Украине против него возбуждены дела по статьям о ложном сообщении о правонарушении и пропаганде насилия. Первое связано с жалобой на депутата от партии «Голос» Наталью Пипу из-за ее слов о запрете русского языка во Львове. Поводом для второго стала онлайн-лекция по психологии, на которой экс-советник назвал женщин «существами», которых «хочется душить».

В Белоруссии Арестович также является фигурантом уголовного дела. Против него возбудили дело в марте 2022 года из-за призывов к терактам на объектах Белорусской железной дороги. Там ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

