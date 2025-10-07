Еще два аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Новгорода и Ярославля ввели ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Аналогичные меры ранее ввели в аэропортах Волгограда и Калуги.

Как уточнил представитель Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 6 октября ограничительные меры были введены в 8 аэропортах. Российские аэропорты приостанавливают свою работу на фоне угрозы атаки беспилотников. В ту ночь над Россией сбили 251 беспилотник.