Еще два аэропорта приостановили полеты
Аэропорты Новгорода и Ярославля ввели ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Аналогичные меры ранее ввели в аэропортах Волгограда и Калуги.
Как уточнил представитель Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 6 октября ограничительные меры были введены в 8 аэропортах. Российские аэропорты приостанавливают свою работу на фоне угрозы атаки беспилотников. В ту ночь над Россией сбили 251 беспилотник.
