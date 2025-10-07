 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропортах Волгограда и Калуги приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Спустя семь минут ограничительные меры также были введены в аэропорту Калуги. Кореняко уточнил, что ограничения призваны обеспечить безопасность полетов.

Шестой за ночь аэропорт ограничил полеты
Политика
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Последний раз прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги и Волгограда приостанавливали 3 октября. Тогда ограничения держались более четырех часов.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Волгоград Калуга аэропорты Росавиация
