Трамп перенес введение пошлин на импорт грузовиков на 1 ноября

Трамп: импорт грузовиков будет облагаться пошлиной в 25% с 1 ноября

Фото: Apu Gomes / Getty Images

Средне- и тяжеловесные грузовики, импортируемые в США, будут облагаться пошлиной в 25% с 1 ноября, объявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«С 1 ноября 2025 года все среднетоннажные и тяжелые грузовики, въезжающие в США из других стран, будут облагаться пошлиной в размере 25%. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!», — написал он.

26 сентября Трамп в Truth Social заявил, что введет пошлины 1 октября. Анонсируя протекционистские меры, он назвал их необходимыми для «защиты наших крупных производителей тяжелых грузовиков от недобросовестной внешней конкуренции».

Как пишет Bloomberg, введение пошлин перенесли после обращений автопроизводителей, выразивших обеспокоенность последствиями введенных мер. Издание отмечает, что подобные меры угрожают отрасли, которая уже ощущает влияние тарифов на сталь и алюминий.

В марте Трамп также объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт легких автомобилей, легких грузовиков, а также ключевых автомобильных деталей, таких как двигатели, трансмиссии и электрические компоненты.

Тогда организация Autos Drive America, лоббирующая интересы автопроизводителей за пределами США, включая Toyota Motor Corp и BMW AG, предупредила, что новые пошлины окажут обратный эффект. «Введенные сегодня пошлины приведут к удорожанию производства и продажи автомобилей в Соединенных Штатах, что в конечном итоге приведет к росту цен, сокращению возможностей для потребителей и сокращению рабочих мест в США», — считает президент организации Дженнифер Сафавиан.