Военная операция на Украине⁠,
В Тюмени после обнаружения беспилотников начались перебои со связью

Военная операция на Украине
Тюмень
Тюмень (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

После того как в микрорайоне Антипино в Тюмени обнаружили и обезвредили три беспилотника, местные жители начали жаловаться на проблемы со связью, сообщает URA.RU.

Корреспонденты издания рассказали, что в Антипино наблюдаются проблемы как со связью, так и с мобильным интернетом. Жители заявили «Тюмень онлайн», что в микрорайоне «вообще нет сети — ноль палок», но домашний интернет работает. По данным издания, с такими же проблемами столкнулись и жители других микрорайонов — Маяка, Зареки и Лесобазы.

«Уральский меридиан» со ссылкой на местных жителей тоже написал, что связь в Антипино пропадает регулярно.

Фото:сервис «Яндекс.Карты»

О дронах информационный центр областного правительства сообщил в 19:03 мск. Беспилотники обнаружили и обезвредили на территории предприятия в Антипино.

В сообщении об этом заверили, что никто не пострадал, взрывов и возгораний также удалось избежать. «Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», — добавили в информационном центре.

Полина Дуганова
Тюмень дроны беспилотники БПЛА связь Интернет
