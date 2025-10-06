В Тюмени после обнаружения беспилотников начались перебои со связью
После того как в микрорайоне Антипино в Тюмени обнаружили и обезвредили три беспилотника, местные жители начали жаловаться на проблемы со связью, сообщает URA.RU.
Корреспонденты издания рассказали, что в Антипино наблюдаются проблемы как со связью, так и с мобильным интернетом. Жители заявили «Тюмень онлайн», что в микрорайоне «вообще нет сети — ноль палок», но домашний интернет работает. По данным издания, с такими же проблемами столкнулись и жители других микрорайонов — Маяка, Зареки и Лесобазы.
«Уральский меридиан» со ссылкой на местных жителей тоже написал, что связь в Антипино пропадает регулярно.
О дронах информационный центр областного правительства сообщил в 19:03 мск. Беспилотники обнаружили и обезвредили на территории предприятия в Антипино.
В сообщении об этом заверили, что никто не пострадал, взрывов и возгораний также удалось избежать. «Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», — добавили в информационном центре.
