Путин подписал новый антикоррупционный указ

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Указ обязал держателей реестра владельцев ценных бумаг предоставлять данные уполномоченным должностных лиц при антикоррупционных проверках. Документ также уточнил сами данные, например категорию и количество ценных бумаг.

Новые меры, как следует из указа, нужны для проверки сведений, предоставляемых теми, кто претендует на должность на федеральной государственной службе или уже ее занимает. Указ вступает в силу со дня его подписания — 6 октября.

В июне РБК сообщили в Генпрокуратуре, что в первом квартале 2025 года в России выявили 15,5 тыс. коррупционных преступлений — на 24% больше, чем за тот же период прошлого года (12,5 тыс.).

Более 60% всех преступлений составляют взятки, число которых выросло на 29%, с 7,3 тыс. до 9,4 тыс. случаев. При этом доля мелкого взяточничества снизилась. Всего за 2024 год выявили 38,5 тыс. коррупционных преступлений, что на 5,7% больше, чем в 2023 году. В Генпрокуратуре отметили, что улучшилось качество «документируемых фактов взяточничества (в значительном и выше размерах)».