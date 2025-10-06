Ущерб от майнинг-фермы в Дагестане составил 14 млн руб.
Незаконная майнинг-ферма, которая стала причиной стрельбы в дагестанском селе Унцукуль, похитила электричество почти на 14 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на единый контакт-центр филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».
«2 октября 2025 года в селе Унцукуль Унцукульского района была выявлена незаконно функционирующая майнинг-ферма. По информации специалистов филиала «Дагэнерго», в ходе проверки на одном из объектов обнаружены 58 специализированных устройств для добычи криптовалюты. По предварительным оценкам, объем незаконно израсходованной электроэнергии составил 1 340 000 кВт·ч, а сумма ущерба — порядка 14 млн руб.», — сказал собеседник агентства.
Там добавили, что все оборудование было изъято до выяснения обстоятельств. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 2 октября на прилегающей к школе территории в селе Унцукуль произошел конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения.
По данным СК, местные жители произвели несколько выстрелов в 26-летнего жителя села, после чего скрылись. Затем они прибыли к больнице, куда доставили потерпевшего, и выстрелили в него еще не менее пяти раз. Также ранения получили два жителя села, осуществлявших транспортировку пострадавшего. Как уточнили в ведомстве, один из нападавших был задержан. Конфликт был связан с нелегальным майнингом.
«Россети» 3 октября сообщили, что в Северо-Кавказском федеральном округе за первые девять месяцев 2025 года зафиксировано 94 случая хищения электроэнергии на общую сумму более 622 млн руб. В компании предложили ужесточить ответственность за самовольное присоединение черных майнеров к электросетям.
