 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ущерб от майнинг-фермы в Дагестане составил 14 млн руб.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Незаконная майнинг-ферма, которая стала причиной стрельбы в дагестанском селе Унцукуль, похитила электричество почти на 14 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на единый контакт-центр филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

«2 октября 2025 года в селе Унцукуль Унцукульского района была выявлена незаконно функционирующая майнинг-ферма. По информации специалистов филиала «Дагэнерго», в ходе проверки на одном из объектов обнаружены 58 специализированных устройств для добычи криптовалюты. По предварительным оценкам, объем незаконно израсходованной электроэнергии составил 1 340 000 кВт·ч, а сумма ущерба — порядка 14 млн руб.», — сказал собеседник агентства.

Там добавили, что все оборудование было изъято до выяснения обстоятельств. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 2 октября на прилегающей к школе территории в селе Унцукуль произошел конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения.

Против замдиректора ТЭЦ завели дело из-за подпольной майнинг-фермы
Общество
Фото:ФСБ России по Омской области

По данным СК, местные жители произвели несколько выстрелов в 26-летнего жителя села, после чего скрылись. Затем они прибыли к больнице, куда доставили потерпевшего, и выстрелили в него еще не менее пяти раз. Также ранения получили два жителя села, осуществлявших транспортировку пострадавшего. Как уточнили в ведомстве, один из нападавших был задержан. Конфликт был связан с нелегальным майнингом.

«Россети» 3 октября сообщили, что в Северо-Кавказском федеральном округе за первые девять месяцев 2025 года зафиксировано 94 случая хищения электроэнергии на общую сумму более 622 млн руб. В компании предложили ужесточить ответственность за самовольное присоединение черных майнеров к электросетям.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Дагестан майнинг стрельба
Материалы по теме
В Иркутске мужчину задержали за майнинг «в особо крупном размере»
Общество
В ЦОДах запретят заниматься майнингом
Технологии и медиа
Эксперты назвали наиболее выгодные для майнинга регионы в 2025 году
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 19:08
Локальные валютные облигации: что выбрать для защиты от ослабления рубля Инвестиции, 20:17
Ущерб от майнинг-фермы в Дагестане составил 14 млн руб. Общество, 20:04
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Собянин сообщил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро Общество, 19:48
Акции Tesla выросли на фоне «загадочных» публикаций компании в соцсетях Инвестиции, 19:45
Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за ввода Нацгвардии Политика, 19:42
Сборная России потеряла трех игроков перед матчами с Ираном и Боливией Спорт, 19:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экзоскелеты и робопсы: как и для чего российский бизнес внедряет роботов Тренды, 19:34
Три беспилотника обезвредили на территории предприятия в Тюмени Политика, 19:33
Путин передал в управление Росимуществу еще один актив Silgan Политика, 19:29
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Рэпер Macan заявил, что уйдет служить в армию Общество, 19:23
Экс-лидер «Авангарда» помог «Автомобилисту» победить бывшую команду Спорт, 19:21
Путин утвердил главу российской делегации на саммите АТЭС Политика, 19:13