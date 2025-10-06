Против замдиректора ТЭЦ завели дело из-за подпольной майнинг-фермы

Фото: ФСБ России по Омской области

В Омске возбудили уголовное дело в отношении участников организованной группы, которая занималась незаконной добычей криптовалюты, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В состав группы входили сотрудник ТЭЦ-4, которая является структурным подразделением АО ТГК-11, и четверо жителей Омска.

«В зависимости от степени и роли в совершении преступления они обвиняются по чч. 3, 7 ст. 204 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении прокуратуры. В ведомстве добавили, что суд арестовал имущество обвиняемых на общую сумму около 6 млн руб.

«РБК Омск» уточняет со ссылкой на региональное УФСБ, что дело завели в том числе против заместителя технического директора ТЭЦ.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год четверо мужчин передали ему более 500 тыс. руб. за «подключение аппаратов для добычи криптовалюты к электрическим сетям энергогенерирующей компании, бесперебойную передачу электрической энергии, ремонт линий электропередачи в случае выявления неисправностей, а также за обеспечение сокрытия совершаемого преступления».

Замдиректора поручил подчиненным подключить силовые кабели к трансформаторной подстанции около жилого дома в обход приборов учета, а затем просил обслуживать незаконные подключения в случаях, когда из-за нагрузок отключались предохранители и выгорали контакты на трансформаторной подстанции, пишет «РБК Омск».

Подпольные майнинг-фермы обнаружили и в Петербурге. Полицейские задержали вероятных организаторов и изъяли более 2700 устройств для добычи криптовалюты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что трое подозреваемых занимались нелегальным майнингом более семи лет, оформив договор на подключение коммерческого объекта к городским электросетям. Показания счетчика они занижали и предоставляли энергетикам ложные данные об объемах потребляемого электричества. В отношении задержанных возбудили дело по ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса.