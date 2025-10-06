Задержанные в Красноярске и Пятигорске признались в подготовке терактов

Video

Задержанные за подготовку терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях признались, что планировали совершить взрывы с целью убить людей. Видео с признаниями задержанных опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

«Хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей», — рассказал один из двух задержанных в Красноярске уроженцев Центральной Азии.

Другой мужчина, россиянин, задержанный в Пятигорске, также признался в намерении совершить теракт.

«Планировал террористическую акцию на синагогу и ее прихожан на территории Пятигорска. Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», — сказал он.

Согласно материалам ФСБ, за подготовку терактов отвечали сторонники запрещенной в России международной террористической организации. В Красноярске задержанные планировали взрыв на территории городской синагоги. В Пятигорске задержанный планировал поджечь здание Еврейской религиозной общины.

В отношении трех задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и содействию террористической деятельности (ст. 30, 205 и 205.1 УК).

Как отметили в ФСБ, теракты готовились под предлогом защиты интересов палестинцев, пострадавших в ходе военного конфликта с Израилем. Однако в действительности целью задержанных было разжигание межнациональной розни, чтобы спровоцировать митинги, аналогичные антисемитским беспорядкам в Дагестане в октябре 2023 года, добавили в спецслужбе.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября 2023 года из-за прибывшего рейса из Израиля на фоне боевых действий в секторе Газа. Толпа заблокировала здание международного терминала и выбежала на взлетно-посадочную полосу. По данным МВД, в беспорядках принимали участие около 1,5 тыс. человек. Пострадали более 20 человек, включая полицейских.