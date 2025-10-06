ФСБ заявила о пресечении терактов на еврейских объектах в двух регионах

В ФСБ заявили о предотвращении терактов на территории синагоги в Красноярске и Еврейской общины в Пятигорске. Задержаны три человека. Их целью было спровоцировать беспорядки как в 2023 году в Дагестане, утверждает спецслужба

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. Спецслужба утверждает, что за их подготовку отвечали сторонники запрещенной в России международной террористической организации.

Согласно материалам ФСБ, в Красноярске при подготовке подрыва самодельного взрывного устройства были задержаны «двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона». Они, по данным спецслужбы, планировали взрыв на территории городской синагоги.

«Из оборудованного террористами в одном из заброшенных строений тайника изъяты прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы», — сообщили в ЦОС ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту и содействию террористической деятельности (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК, ч. 3 ст. 205.1 УК).

В Пятигорске был задержан россиянин, который планировал поджечь здание Еврейской религиозной общины, сообщили в ФСБ. У него были изъяты бутылки с зажигательной смесью, два ножа и средства связи, «содержащие переписку с зарубежным координатором преступной деятельности» в Telegram. В отношении мужчины возбуждено дело по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).

Как отмечает ФСБ, теракты готовились под предлогом защиты интересов палестинцев, пострадавших в ходе военного конфликта с Израилем. Однако в действительности целью задержанных было разжигание межнациональной розни, чтобы спровоцировать митинги, аналогичные антисемитским беспорядкам в Дагестане в октябре 2023 года.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября 2023 года из-за прибывшего рейса из Израиля на фоне боевых действий в секторе Газа. Толпа заблокировала здание международного терминала и выбежала на взлетно-посадочную полосу. По данным МВД, в беспорядках принимали участие около 1,5 тыс. человек. Пострадали более 20 человек, включая полицейских. Беспорядки привели к повреждению имущества аэропорта на сумму более 24 млн руб.