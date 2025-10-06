Путин исключил главу Совета судей из состава президентской комиссии
Президент Владимир Путин исключил председателя Совета судей, бывшего судью Верховного суда Виктора Момотова из состава Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, следует из указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня опубликования, 6 октября.
Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года, 26 сентября он подал заявление об отставке, его полномочия были прекращены.
30 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщил об аресте имущества Момотова и 22 связанных с ним лиц. Собеседники РБК рассказали, что, по данным Генпрокуратуры, Момотов нарушил антикоррупционное законодательство, используя статус судьи для легализации недвижимости и обхода контроля органов власти.
Суд в Москве 30 сентября арестовал все имущество Момотова, а также 22 аффилированных с ним лиц. Мера является обеспечительной по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, которая потребовала изъятия незаконных активов Момотова, зарегистрированных на третьих лиц.
Суд арестовал имущество и почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов Момотова — Андрея и Ивана Марченко. Генпрокуратура оценивает стоимость активов Момотова не менее чем в 9 млрд руб.
Сам Момотов уточнил, что не покинул пост главы Совета судей и имеет статус судьи в отставке. Однако правовой иммунитет судьи не распространяется на гражданско-правовые последствия коррупционных правонарушений, в которых его подозревают.
