 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин исключил главу Совета судей из состава президентской комиссии

Путин исключил главу Совета судей Момотова из состава президентской комиссии
Виктор Момотов
Виктор Момотов (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

Президент Владимир Путин исключил председателя Совета судей, бывшего судью Верховного суда Виктора Момотова из состава Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, следует из указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня опубликования, 6 октября.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года, 26 сентября он подал заявление об отставке, его полномочия были прекращены.

30 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщил об аресте имущества Момотова и 22 связанных с ним лиц. Собеседники РБК рассказали, что, по данным Генпрокуратуры, Момотов нарушил антикоррупционное законодательство, используя статус судьи для легализации недвижимости и обхода контроля органов власти.

Арестован владелец связанной с главой Совета судей сети отелей
Общество
Андрей Марченко

Суд в Москве 30 сентября арестовал все имущество Момотова, а также 22 аффилированных с ним лиц. Мера является обеспечительной по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, которая потребовала изъятия незаконных активов Момотова, зарегистрированных на третьих лиц.

Суд арестовал имущество и почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов Момотова — Андрея и Ивана Марченко. Генпрокуратура оценивает стоимость активов Момотова не менее чем в 9 млрд руб.

Сам Момотов уточнил, что не покинул пост главы Совета судей и имеет статус судьи в отставке. Однако правовой иммунитет судьи не распространяется на гражданско-правовые последствия коррупционных правонарушений, в которых его подозревают.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Виктор Момотов мошенничество Владимир Путин судья
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктор Момотов фото
Виктор Момотов
председатель Совета судей России
30 мая 1961 года
Материалы по теме
Адвокат рассказал о 100 новых томах по делу главы Совета судей
Политика
Глава Совета судей пришел на беседу по иску об изъятии имущества
Политика
Глава Совета судей объяснил решение об отставке после иска Генпрокуратуры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В Англии разграбили три особняка экс-главы РАО Федотова Бизнес, 18:46
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Вторая ракетка России стартовала с победы на крупном турнире WTA в Ухане Спорт, 18:42
В МАГАТЭ зафиксировали артиллерийские обстрелы вблизи Запорожской АЭС Политика, 18:41
Суды арестовали готовивших взрывы в синагогах в двух регионах Политика, 18:38
The Times назвала Макрона «хромой уткой» Политика, 18:30
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерс», где его ждет неудобный соперник Спорт, 18:27
В США впервые разрешили стейкинг в криптовалютных ETF. Почему это важно Крипто, 18:27
Как бизнесу преодолеть зависимость от зарубежных ERP-платформ Отрасли, 18:26
Как эмитенты ищут капитал и доверие инвесторов Инвестиции, 18:22
В Москве машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с автобусом Общество, 18:18
Приносить пользу и работать по своим правилам: зачем молодежи свой бизнес Тренды, 18:18
Вучича возмутила трактовка территориальной целостности главой Косово Политика, 18:17