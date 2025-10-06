Путин исключил главу Совета судей из состава президентской комиссии

Виктор Момотов (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

Президент Владимир Путин исключил председателя Совета судей, бывшего судью Верховного суда Виктора Момотова из состава Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, следует из указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня опубликования, 6 октября.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года, 26 сентября он подал заявление об отставке, его полномочия были прекращены.

30 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщил об аресте имущества Момотова и 22 связанных с ним лиц. Собеседники РБК рассказали, что, по данным Генпрокуратуры, Момотов нарушил антикоррупционное законодательство, используя статус судьи для легализации недвижимости и обхода контроля органов власти.

Суд в Москве 30 сентября арестовал все имущество Момотова, а также 22 аффилированных с ним лиц. Мера является обеспечительной по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, которая потребовала изъятия незаконных активов Момотова, зарегистрированных на третьих лиц.

Суд арестовал имущество и почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов Момотова — Андрея и Ивана Марченко. Генпрокуратура оценивает стоимость активов Момотова не менее чем в 9 млрд руб.

Сам Момотов уточнил, что не покинул пост главы Совета судей и имеет статус судьи в отставке. Однако правовой иммунитет судьи не распространяется на гражданско-правовые последствия коррупционных правонарушений, в которых его подозревают.