Думе предложили отменить тест по русскому языку для соотечественников

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Депутат Госдумы Константин Затулин предложил освободить некоторые категории детей иностранцев от сдачи теста по русскому языку для зачисления в школу. Законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива затрагивает три категории детей:

граждан стран, где русский язык имеет статус государственного;

участников программы по переселению соотечественников;

сотрудников дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в России.

В пояснительной записке к документу отмечается, что нововведения направлены на устранение излишних административных барьеров и оптимизацию образовательной сферы. Законопроект предполагает внесение изменений в федеральный закон «Об образовании в РФ».

Если инициатива будет принята, перечисленные категории иностранных детей смогут поступать в российские школы без обязательного тестирования на знание русского языка.

Порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка утвердили в марте 2025 года. Тестирование проводится по годам обучения. Дети, поступающие в первый класс, должны показать навыки слушания и говорения на русском языке, а также знание частотной лексики, умение называть предметы с опорой на рисунки и фотографии. Со второго класса потребуются начальные навыки чтения и письма. С каждым классом уровень нужных умений усложняется.

Ребенок должен набрать минимум три балла для прохождения тестирования. Если сделать это не получится, то экзамен нужно будет пересдать через три месяца. Можно будет пройти дополнительные курсы по русскому языку.

Почти 90% детей мигрантов не выполнили тест для зачисления в школу, сообщил Рособрнадзор в сентябре. Заявки были поданы на 23 616 детей, полный комплект документов предоставили только на 8223 детей, проходили тестирование 5940 детей, а сдали экзамен лишь 2964.