 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Думе предложили отменить тест по русскому языку для соотечественников

Депутат Затулин предложил отменить тест по русскому языку для соотечественников
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Депутат Госдумы Константин Затулин предложил освободить некоторые категории детей иностранцев от сдачи теста по русскому языку для зачисления в школу. Законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива затрагивает три категории детей:

  • граждан стран, где русский язык имеет статус государственного;
  • участников программы по переселению соотечественников;
  • сотрудников дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в России.

В пояснительной записке к документу отмечается, что нововведения направлены на устранение излишних административных барьеров и оптимизацию образовательной сферы. Законопроект предполагает внесение изменений в федеральный закон «Об образовании в РФ».

Если инициатива будет принята, перечисленные категории иностранных детей смогут поступать в российские школы без обязательного тестирования на знание русского языка.

Глава СПЧ назвал недопустимой ситуацию, когда дети мигрантов не учатся
Общество
Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка утвердили в марте 2025 года. Тестирование проводится по годам обучения. Дети, поступающие в первый класс, должны показать навыки слушания и говорения на русском языке, а также знание частотной лексики, умение называть предметы с опорой на рисунки и фотографии. Со второго класса потребуются начальные навыки чтения и письма. С каждым классом уровень нужных умений усложняется.

Ребенок должен набрать минимум три балла для прохождения тестирования. Если сделать это не получится, то экзамен нужно будет пересдать через три месяца. Можно будет пройти дополнительные курсы по русскому языку.

Почти 90% детей мигрантов не выполнили тест для зачисления в школу, сообщил Рособрнадзор в сентябре. Заявки были поданы на 23 616 детей, полный комплект документов предоставили только на 8223 детей, проходили тестирование 5940 детей, а сдали экзамен лишь 2964.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
экзамен мигранты Госдума Константин Затулин русский язык
Материалы по теме
Появились демоверсии экзаменов для претендентов на гражданство России
Общество
Мигрантам усложнят экзамены по русскому языку
Общество
Экзамен для мигрантов с 2026 года переведут на цифровую платформу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В Англии разграбили три особняка экс-главы РАО Федотова Бизнес, 18:46
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Вторая ракетка России стартовала с победы на крупном турнире WTA в Ухане Спорт, 18:42
В МАГАТЭ зафиксировали артиллерийские обстрелы вблизи Запорожской АЭС Политика, 18:41
Суды арестовали готовивших взрывы в синагогах в двух регионах Политика, 18:38
The Times назвала Макрона «хромой уткой» Политика, 18:30
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерс», где его ждет неудобный соперник Спорт, 18:27
В США впервые разрешили стейкинг в криптовалютных ETF. Почему это важно Крипто, 18:27
Как бизнесу преодолеть зависимость от зарубежных ERP-платформ Отрасли, 18:26
Как эмитенты ищут капитал и доверие инвесторов Инвестиции, 18:22
В Москве машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с автобусом Общество, 18:18
Приносить пользу и работать по своим правилам: зачем молодежи свой бизнес Тренды, 18:18
Вучича возмутила трактовка территориальной целостности главой Косово Политика, 18:17