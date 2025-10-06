 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Сентябрь в Москве второй раз с начала века оказался солнечнее августа

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сентябрь в Москве оказался более солнечным, чем август, что произошло лишь второй раз в XXI веке, сообщила специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. Солнце светило 202 часа при норме 162, тогда как в августе — только 200 часов.

В октябре продолжительность светового дня сокращается с 11 часов 32 минут до 9 часов 18 минут, а среднее количество солнечных часов составляет 78. Самым пасмурным октябрем был 2001 год с количеством часов солнечного сияния 24, самым солнечным — 2005 год с 149 часами.

«По прогнозам, октябрь 2025 года не будет баловать солнцем, поскольку погоду станут формировать облачные циклоны», — указала Позднякова.

В Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления с 1975 года
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Кроме того, в 2025 году сентябрь в Москве стал самым теплым за 150 лет наблюдений. В этом месяце среднемесячная температура воздуха составила плюс 18 градусов.

Сентябрьская погода в столице в 2025 году также побила несколько рекордов. Так, 22 сентября температура впервые за 147 лет метеонаблюдений поднялись до плюс 26,5 градуса.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Погода Солнце Москва синоптик рекорд
Материалы по теме
Синоптики увидели признак наступления классической осени в Москве
Общество
Москвичам пообещали постепенное понижение температуры
Общество
Россиян предупредили о зиме холоднее предыдущей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Муфтий Москвы предостерег от провокаций после пресечения взрыва синагоги Политика, 17:10
Semafor узнал о планах США заключить с Киевом сделку по технологиям БПЛА Политика, 17:06
5 новых fashion-брендов: выбор автора телеграм-канала Cope Me Стиль, 17:05
Николаевский губернатор назвал «кайфовыми» условия жизни украинцев Политика, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
IPO в США оказались в подвешенном состоянии из-за шатдауна Инвестиции, 17:00
Суд Москвы конфисковал земельный участок экс-совладельца ЮКОСа Политика, 16:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Против замдиректора ТЭЦ завели дело из-за подпольной майнинг-фермы Общество, 16:56
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
МВД опровергло запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте Общество, 16:43
Матвиенко призвала усилить контроль над формированием тарифов ЖКХ Недвижимость, 16:42
Силуанов оценил влияние повышения НДС на рост инфляции Экономика, 16:40
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 16:39
Пытавшийся задавить полицейского погрузчиком получил условный срок Общество, 16:39