Сентябрь в Москве второй раз с начала века оказался солнечнее августа

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сентябрь в Москве оказался более солнечным, чем август, что произошло лишь второй раз в XXI веке, сообщила специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. Солнце светило 202 часа при норме 162, тогда как в августе — только 200 часов.

В октябре продолжительность светового дня сокращается с 11 часов 32 минут до 9 часов 18 минут, а среднее количество солнечных часов составляет 78. Самым пасмурным октябрем был 2001 год с количеством часов солнечного сияния 24, самым солнечным — 2005 год с 149 часами.

«По прогнозам, октябрь 2025 года не будет баловать солнцем, поскольку погоду станут формировать облачные циклоны», — указала Позднякова.

Кроме того, в 2025 году сентябрь в Москве стал самым теплым за 150 лет наблюдений. В этом месяце среднемесячная температура воздуха составила плюс 18 градусов.

Сентябрьская погода в столице в 2025 году также побила несколько рекордов. Так, 22 сентября температура впервые за 147 лет метеонаблюдений поднялись до плюс 26,5 градуса.