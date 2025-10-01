 Перейти к основному контенту
Общество
В Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления с 1975 года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Атмосферное давление в Москве 1 октября составило 763,9 мм рт. ст., что стало максимальным значением для этого дня с 1975 года, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

«Сегодня в 9:00 в Москве барометры показали 763,9 мм рт. ст. Это рекорд максимального атмосферного давления для 1 октября. Побит прежний максимум, державшийся с 1975 года, когда было 1018,0 гПа (763,5 мм рт. ст.)», — рассказал синоптик.

Накануне, 30 сентября, в Москве также был побит рекорд атмосферного давления, его значение составило 766,1 мм рт. ст., что стало абсолютным максимумом для этого дня начиная с 1942 года.

Москвичам пообещали первую неделю октября без осадков
Общество
Фото:Дарья Широкова / РБК

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аналогичный рекорд в Москве был побит и 29 сентября — атмосферное давление составило 764,2 мм рт. ст., что стало максимумом с 2021 года.

Вильфанд отметил, что в Москве в течение всей недели давление будет выше нормы на 17–18 мм рт. ст. В начале следующей недели давление перестанет быть экстремальным, но все равно останется высоким, добавил синоптик.

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Москва Погода рекорд атмосферное давление
